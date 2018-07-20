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General Electric'in kârı yüzde 28 düştü

20.07.2018 - 16:02
General Electric'in kârı yüzde 28 düştü

ABD'li General Electric Co şirketi geçen yıla oranla yüzde 28 daha az kâr elde etti.

ABD'nin en büyük endüstriyel holding şirketi General Electric Co ikinci çeyrekte geçen yıla göre yüzde 28 düşüşle 736 milyon dolar net kâr açıkladı. Reuters' da yer alan habere göre; şirketin satış gelirleri 29.1 milyar dolardan 30.1 milyar dolara yükseldi.

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Hisse başına net kâr ise geçen yılın ikinci çeyreğindeki 0.12 dolardan 0.08 dolara geriledi.


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