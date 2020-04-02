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Gelişmekte olan ekonomiler için yeni bir 'izleme' geliştirildi

02.04.2020 - 09:12
Gelişmekte olan ekonomiler için yeni bir 'izleme' geliştirildi | Ekonomi Haberleri

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, gelişmekte olan ekonomilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisine dayanma kabiliyetlerini incelemek ve değerlendirmek üzere yeni bir izleme geliştirdiğini duyurdu.

 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) yapılan açıklamada, bankanın gelişen ekonomilerin Kovid-19 salgının etkisine dayanma kabiliyetlerini incelemek ve değerlendirmek üzere yeni bir izleme geliştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Salgın gelişmekte olan ülkelerin sağlık sistemleri üzerinde görülmemiş bir baskı oluşturdu. Salgının durdurulmasına ilişki alınan önlemlerin arz ve talebi olumsuz yönde etkiledi." değerlendirmesi yapıldı.

Düşen emtia fiyatlarının, değer zincirindeki aksamaların, turizm ve döviz girdilerindeki düşüşün de dahil olduğu dış şokların, alınan önlemlerin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini artırdığı ifade edilen açıklamada, "Birçok hükümet, çalışanları ve şirketleri desteklemek için geniş kapsamlı mali paketler sundu. EBRD de salgınının etkisiyle mücadele için şirketlere yardımcı olmak amacıyla 1 milyar avroluk 'acil durum dayanışma paketi' hazırladı." ifadelerine yer verildi.

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Açıklamada gelişen ekonomilerin direnç seviyelerinin, ekonomilerin üretim yapısına, istihdam piyasasına, şoklara ne kadar maruz kalacağına, mali manevra alanlarının olup olmadığına bağlı olacağı belirtildi.

Ekonomik etkilerin, Litvanya, Polonya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Karadağ ve Türkiye gibi perakende sektörünün toplam ekonomi içerisinde daha yüksek paya sahip olduğu ekonomilerde daha fazla hissedilebileceği vurgulanan açıklamada, hükümetlerin uyguladığı önlemlerin istihdamda kayba yol açtığı Orta Asya, Kafkas ve Güneydoğu Akdeniz bölgelerinde de olumsuz ekonomik etkilerin daha fazla olabileceği aktarıldı.

Açıklamada düşük petrol fiyatlarından Orta Asya ekonomilerinin, Azerbaycan'ın ve Rusya'nın olumsuz yönde etkilenebileceği bildirildi.
Avrupa'da ve Balkanlar'da ekonomilerin tedarik zincirlerinin son derece iç içe geçmiş olduğunun altı çizilen açıklamada, Hırvatistan, Gürcistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Arnavutluk ve Karadağ'ın toplam ekonomileri içerisinde turizm gelirlerinin yüzde 20’nin üzerinde olduğu kaydedildi.


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