‹ Önceki Haber Coca-Cola 10 yıl daha Türkiye`de Coca-Cola 10 yıl daha Türkiye`de Sonraki Haber › Kredi kartı faiz oranlarıyla ilgili açıklama Kredi kartı faiz oranlarıyla ilgili açıklama

Gelir vergisinde yeni tarife belli oldu

29.12.2017 - 15:56

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesine esas tarife yeniden belirlendi.

Gelecek takvim yılı içinde gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife yeniden belirlendi. Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yer alan gelir vergisi genel tebliğine göre, kapsam dahilinde yer alan gelirlerden yüzde 15 uygulanacak tutar 13,000 TL'den 14,800'ye, yüzde 20 uygulanacak tutar 30,000 TL'den 34,000 TL'ye, yüzde 27 uygulanacak tutar 70,000 TL'den 80,000 TL'ye, yüzde 35 uygulanacak tutar 80,000 üzeri olarak belirlendi.

Değişiklikle birlikte 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınacak tutarlar şöyle oldu:

*14,800 TL'ye kadar yüzde 15,
*34,000 TL'nin 14,800 TL'si için 2,220 TL, fazlası yüzde 20,
*80,000 TL'nin 34,000 TL'si için 6,060 TL, (ücret gelirlerinde 120,000 TL'nin 34.000 TL'si için 6,060 TL), fazlası için yüzde 27,
*80,000 TL'den fazlasının 80,000 TL'si için 18,480 TL, (ücret gelirlerinde 120,000 TL'den fazlasının 120,000 TL'si için 29,280 TL), fazlası için yüzde 35 olarak belirlendi.


‹ Önceki Haber Coca-Cola 10 yıl daha Türkiye`de Coca-Cola 10 yıl daha Türkiye`de Sonraki Haber › Kredi kartı faiz oranlarıyla ilgili açıklama Kredi kartı faiz oranlarıyla ilgili açıklama
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
115.333 Değişim: 0,75% Hacim : 5.642 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 114.378 29.12.2017 Yüksek 115.840
Açılış: 114.708
3,7920 Değişim: 0,43%
Düşük 3,7663 29.12.2017 Yüksek 3,8010
Açılış: 3,7756
4,5519 Değişim: 0,84%
Düşük 4,5060 29.12.2017 Yüksek 4,5626
Açılış: 4,5138
158,86 Değişim: 1,09%
Düşük 157,01 29.12.2017 Yüksek 159,26
Açılış: 157,14
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.