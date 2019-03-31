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Gelir vergisi beyannamesi için yarın son gün

31.03.2019 - 11:45
Gelir vergisi beyannamesi için yarın son gün | Ekonomi Haberleri

Gerçek usulde vergilendirilen 1 milyon 920 bin gelir vergisi mükellefi ile evini veya iş yerini kiralayan yaklaşık 1 milyon kişinin geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini yarın gün sonuna kadar vermesi gerekiyor.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen 1 milyon 920 bin gelir vergisi mükellefiyle evini veya iş yerini kiraya veren yaklaşık 1,9 milyon kişinin, geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini vermesi için tanınan süre yarın gün sonunda dolacak.

Mart başında başlayan gelir vergisi beyanname verme dönemi yarın sona eriyor. Mükellefler, yarın gün sonuna kadar geçen yıla ilişkin gelirleri için beyannamelerini verebilecek. Daha önce 25 Mart olarak belirlenen bu süre 1 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen 1 milyon 920 bin gelir vergisi mükellefi, 2018'e ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda gönderiyor.

Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler de yıllık gelir vergisi beyannamelerini yarın gün sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) Hazır Beyan Sistemi üzerinden online verebilecek.

Hazır Beyan Sistemi'ne, GİB'in internet sitesinden veya akıllı telefonlara indirilen mobil uygulamadan ulaşılabiliyor. Hesaplanan gelir vergisi, ilgili mevzuat gereği mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeniyor. Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte aynı gün, ikinci taksitin 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor

Mükellefler vergilerini, yetkili banka şubelerine, bağlı oldukları vergi dairesine ve vergi dairesinin bildirilmesi şartıyla herhangi bir vergi dairesine yarın gün sonuna kadar ödeyebilecek.

Ayrıca, Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve irattan kaynaklı gelir vergisinin, GİB'in internet sitesi veya Hazır Beyan Mobil Uygulaması üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartlarıyla ödenmesine imkan tanınıyor.

YAŞLI VE ENGELLİLERE EVDE YARDIM

GİB, kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş mükelleflerle engelliliği veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek mükellefler için de önlem aldı. Bu durumdaki mükellefler, Vergi İletişim Merkezini (444 0 189) arayarak randevu talep etmeleri halinde adreslerine gidilerek beyannamelerini doldurmalarına yardımcı olunuyor.

Ödemeler için pek çok alışveriş merkezinde stantlar ve beyanname masaları bulunuyor. Mükellefler buralarda gelirlerini Hazır Beyan Sistemi'nden beyan edebiliyor. Vergi dairesi ekipleri, mükelleflere yarın da hizmet verecek.

YAPILANDIRMA TAKSİTLERİ

Öte yandan, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 11'inci taksiti, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 13'üncü taksiti ve 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 4'üncü taksitine ilişkin ödemelerin süreleri de yarın sona erecek. 


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