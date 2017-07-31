Gedikli, dış ticaret rakamlarını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli, "Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payının yüzde 5,5 olması önemli" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, sosyal medya hesabı üzerinden haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini yorumladı. "Türkiye'nin dış ticaret açığı haziranda yüzde 9.1 azalarak 6.01 milyar dolara geriledi. İhracat yüzde 2,3 arttı, ithalat yüzde 1,5 azaldı" bilgilerini paylaşan Gedikli, "Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payının yüzde 5,5 olması önemli, ithalat rakamlarını aşağı çekmek için milli üretim ve milli sanayi önlemleri önümüzdeki dönemde sanayimizi daha güçlü hale getirecektir" ifadelerini kullandı.

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Gedikli, "İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payının yüzde 84 olduğunu düşünürsek, bu oranın azalmasının ülke ekonomisinin geleceğine katkısını anlayabiliriz" şeklinde konuştu.

'ALMANYA'NIN SÖYLEMLERİNİ DÜZELTMESİYLE NORMALLEŞEBİLİR'

Almanya ile son dönemde yaşanan krize değinen Gedikli, "15 Temmuz'dan itibaren Almanya ile yaşanan sıkıntılardan kaynaklanan ihracat oranı düşüşü ise yine Almanya'nın söylem ve eylemlerini düzeltmesi ile normalleşebilir. AB ile ekonomik ilişki gerçeğini yadsıyamayız; ancak alternatif pazarların mevcut olduğunu Türkiye'yi kimsenin ekonomi üzerinden sıkıştıramayacağını herkes bilmeli" dedi.

Gedikli, enflasyonda belirgin düşüş eğilimi ile birlikte kurda istikrarın sağlandığını sözlerine ekledi.

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