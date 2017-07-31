‹ Önceki Haber Almanya’da yeni bir dizel skandalı Almanya’da yeni bir dizel skandalı

Gedikli, dış ticaret rakamlarını değerlendirdi

31.07.2017 - 14:54

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli, "Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payının yüzde 5,5 olması önemli" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, sosyal medya hesabı üzerinden haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini yorumladı. "Türkiye'nin dış ticaret açığı haziranda yüzde 9.1 azalarak 6.01 milyar dolara geriledi. İhracat yüzde 2,3 arttı, ithalat yüzde 1,5 azaldı" bilgilerini paylaşan Gedikli, "Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payının yüzde 5,5 olması önemli, ithalat rakamlarını aşağı çekmek için milli üretim ve milli sanayi önlemleri önümüzdeki dönemde sanayimizi daha güçlü hale getirecektir" ifadelerini kullandı.

##$HABER_1439930$##

Gedikli, "İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payının yüzde 84 olduğunu düşünürsek, bu oranın azalmasının ülke ekonomisinin geleceğine katkısını anlayabiliriz" şeklinde konuştu.

'ALMANYA'NIN SÖYLEMLERİNİ DÜZELTMESİYLE NORMALLEŞEBİLİR'

Almanya ile son dönemde yaşanan krize değinen Gedikli, "15 Temmuz'dan itibaren Almanya ile yaşanan sıkıntılardan kaynaklanan ihracat oranı düşüşü ise yine Almanya'nın söylem ve eylemlerini düzeltmesi ile normalleşebilir. AB ile ekonomik ilişki gerçeğini yadsıyamayız; ancak alternatif pazarların mevcut olduğunu Türkiye'yi kimsenin ekonomi üzerinden sıkıştıramayacağını herkes bilmeli" dedi.

Gedikli, enflasyonda belirgin düşüş eğilimi ile birlikte kurda istikrarın sağlandığını sözlerine ekledi.


Etiketler

‹ Önceki Haber Almanya’da yeni bir dizel skandalı Almanya’da yeni bir dizel skandalı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.496 Değişim: -0,19% Hacim : 2.644 Mio.TL Son veri saati : 15:49
Düşük 107.388 31.07.2017 Yüksek 108.184
Açılış: 107.921
3,5227 Değişim: -0,16%
Düşük 3,5178 31.07.2017 Yüksek 3,5390
Açılış: 3,52835
4,1324 Değişim: -0,35%
Düşük 4,1299 31.07.2017 Yüksek 4,1595
Açılış: 4,1469
143,51 Değişim: -0,33%
Düşük 143,29 31.07.2017 Yüksek 144,48
Açılış: 143,98
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.