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Gazprom'dan TürkAkım'a 2.1 milyar euroluk kredi

04.06.2018 - 12:34 | Son Güncelleme :
Gazprom'dan TürkAkım'a 2.1 milyar euroluk kredi

Gazprom'un, TürkAkım projesinin işletmecisi şirkete 2,14 milyar euroluk kredi sağlayacağı açıklandı.

Rus enerji şirketi Gazprom’un, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin işletmeci South Stream Transport B.V. şirketine, 2,14 milyar euroluk kredi sağlayacağı bildirildi. Gazprom’dan yapılan açıklamada, TürkAkım projesini yürüten ve Gazprom’un yan kuruluşu olan South Stream Transport B.V. şirketine 2,14 milyar euroluk kredinin onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin döner sermayesinin yenilenmesi için kullanılacağı belirtilen kredinin yıllık yüzde 3,98 faizli ve vadesinin 30 Aralık 2023’a kadar olacağı kaydedildi.

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Boru Hatları ve Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ile Rus enerji şirketi Gazprom arasında, TürkAkım projesinde Avrupa'ya uzanacak hattın kara kısmının inşaatı için protokol geçen ay sonunda imzalanmıştı.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Projede ikinci hattın Yunanistan veya Bulgaristan üzerinden İtalya'ya ulaştırılması, değerlendirilen güzergahlar arasında bulunuyor. 


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