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Gazprom, Bosphorus Gaz'daki hisselerini sattı

01.10.2018 - 14:57 | Son Güncelleme :
Gazprom, Bosphorus Gaz'daki hisselerini sattı

Rus enerji şirketi Gazprom'un, Türkiye'de faaliyet gösteren Bosphorus Gaz Corporation AŞ'deki yüzde 71'lik hissesini sattığı bildirildi.

Bosphorus Gaz Corporation AŞ ve Gazprom'dan edinilen bilgiye göre, Gazprom, Bosphorus Gaz şirketindeki yüzde 71'lik hissesini şirkette yüzde 29'luk hisseye sahip Şen Grubu'na sattı. Söz konusu hisse devrinin Bosphorus Gaz Genel Müdürü Adnan Şen ile Gazprom arasında 21 Eylül'de tamamlandığı belirtilirken, devir bedeline ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Gazprom'un 2004'te hissedarı olduğu Bosphorus Gaz Corporation AŞ, Türkiye'nin ilk doğalgaz ithal eden ve dağıtan özel şirketleri arasında yer alıyor. 


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