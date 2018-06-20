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Gazdaş'ın Zorlu Enerji'ye hisse devri tamam

20.06.2018 - 09:32
Gazdaş'ın Zorlu Enerji'ye hisse devri tamam

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından, Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ hisselerinin, şirket iştiraklerinden Zorlu Enerji Dağıtım AŞ'ye devrinin onaylandığı bildirildi.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'den, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, hisse devrinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) onaylandığı belirtildi.

AA'nın haberine göre; söz konusu devirden sonra Gazdaş'ın yüzde 90 oranındaki payının Zorlu Enerji Dağıtım AŞ'ye, yüzde 10'luk payının ise belediyelere ait olacağı kaydedilen açıklamada, "EPDK'nin 12 Haziran 2018 tarihli toplantısı ve 7895 sıra numaralı kararı uyarınca Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin hisse devrine onay verildiği bugün itibarıyla tarafımıza tebliğ edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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Ayrıca, Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ için hisse devir onay sürecinin devam ettiği bildirildi.


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