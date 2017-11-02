"Gazdan ayağımızı çekme zamanı"

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, “İşsizlik 42 yılın en düşük seviyesindeyken, enflasyon hedefimizin üzerinde seyrederken, ekonomi yeni ve daha düşük olan hız limitinin üzerinde büyüme kaydederken gazdan ayağımızı hafifçe çekme zamanı geldi" dedi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney bankanın faiz artırım kararına ilişkin olarak, “İşsizlik 42 yılın en düşük seviyesindeyken, enflasyon hedefimizin üzerinde seyrederken, ekonomi yeni ve daha düşük olan hız limitinin üzerinde büyüme kaydederken gazdan ayağımızı hafifçe çekme zamanı geldi” dedi.

Bankanın para politikası faizinde artış karar almasının ardından basın toplantısında konuşan Carney, “Tabii ki normal zamanlarda değiliz. Brexit, Birleşik Krallık’ın en büyük ticaret ve yatırım ortağı ile ilişkisini yeniden tanımlayacak. Bunun Birleşik Krallık’taki hane halkının reel gelirinin üzerinde olduğu gibi malların, hizmetlerin, insanların ve sermayenin dolaşımı üzerinde de etkileri olacak.” ifadesini kullandı.

Para Politikası Kurulu’nun AB ile yeniden kurulacak ilişkinin reel gelir artışı üzerinde oluşturabileceği baskının önüne geçemeyeceğini belirten Carney, öte yandan Brexit sürecince kurulun ekonominin desteklenmesini sağlayacak adımlar atabileceğini vurguladı.

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Carney önümüzeki süreçte ülkede tüketim büyümesinin yakın vadede yavaş seyretmesinin beklendiğini, fakat zaman içerisinde reel gelir artışı ile uyumlu şekilde tüketim büyümesinin artabileceğini belirtti.

Birleşik Krallık’ın AB’den çıkış sürecinin ekonomi üzerindeki etkilerine değinen Carney, “Yatırımlar Brexit etrafındaki belirsizliklerden etkileniyor. Fakat yine de yatırımlar şu anda küresel talebin olumlu seyretmesi nedeniyle güçlü bir şekilde devam ediyor.” ifadesini kullandı.

Carney, eylül ayında yüzde 3.0 seviyesine ulaşan enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesinin, AB referandumunun ardından İngiliz sterlininde görülen değer kaybının yansıması olduğunu belirtti.

Carney, “ Küresel büyüme dikkate değer şekilde artmış olmasına rağmen, Brexit ile ilişkili belirsizlikler büyük ölçüde yerel aktivite üzerinde baskı oluşturuyor.” dedi.

Faiz artırımının gerekçelerini sıralayan Carney, “İşsizlik 42 yılın en düşük seviyesindeyken, enflasyon hedefimizin üzerinde seyrederken, ekonomi yeni ve daha düşük olan hız limitinin üzerinde büyüme kaydederken gazdan ayağımızı hafifçe çekme zamanı geldi. Bu, enflasyonu yüzde 2 seviyesine doğru çekmemize yardımcı olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede hane halkının genel olarak faiz artırımına ilişkin olarak iyi bir şekilde konumlandırıldığının altını çizen Carney, konut kredilerinin yüzde 60’ının sabit faizli kredi olduğunu hatırlattı.

Carney önümüzdeki dönemde bankanın Para Politikası Kurulu’nun ekonomik görünüme ilişkin gelişmeleri faiz artırımının etkileri de dahil olmak üzere yakından izlemeye devam edeceğinin altını çizdi.

Carney, “Bugünkü faiz artırım kararının ardından bile para politikası, istihdam ve (ekonomik) aktiviteye önemli şekilde destek vermeye devam edecek. Para Politikası Kurulu gelecekte herhangi bir faiz artışının kademeli ve sınırlı şekilde olmasını beklemeye devam etmektedir.” değerlendirmesine yer verildi.

İngiltere Merkez Bankası bugün bankanın politika faizini tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüzde 0,25 seviyesinden yüzde 0,50’ye yükseltilmesine karar verdi. Para Politikası Kurulu faiz artırım kararını 2’ye karşı 7 oyla alırken, bankanın varlık alım hedefi 435 milyar sterlin seviyesinde bırakıldı.