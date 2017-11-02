‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Sonraki Haber › Halk Yatırım Genel Müdürü Serdar Sürer oldu Halk Yatırım Genel Müdürü Serdar Sürer oldu

"Gazdan ayağımızı çekme zamanı"

02.11.2017 - 17:07

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, “İşsizlik 42 yılın en düşük seviyesindeyken, enflasyon hedefimizin üzerinde seyrederken, ekonomi yeni ve daha düşük olan hız limitinin üzerinde büyüme kaydederken gazdan ayağımızı hafifçe çekme zamanı geldi" dedi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney bankanın faiz artırım kararına ilişkin olarak, “İşsizlik 42 yılın en düşük seviyesindeyken, enflasyon hedefimizin üzerinde seyrederken, ekonomi yeni ve daha düşük olan hız limitinin üzerinde büyüme kaydederken gazdan ayağımızı hafifçe çekme zamanı geldi” dedi.

Bankanın para politikası faizinde artış karar almasının ardından basın toplantısında konuşan Carney, “Tabii ki normal zamanlarda değiliz. Brexit, Birleşik Krallık’ın en büyük ticaret ve yatırım ortağı ile ilişkisini yeniden tanımlayacak. Bunun Birleşik Krallık’taki hane halkının reel gelirinin üzerinde olduğu gibi malların, hizmetlerin, insanların ve sermayenin dolaşımı üzerinde de etkileri olacak.” ifadesini kullandı.

Para Politikası Kurulu’nun AB ile yeniden kurulacak ilişkinin reel gelir artışı üzerinde oluşturabileceği baskının önüne geçemeyeceğini belirten Carney, öte yandan Brexit sürecince kurulun ekonominin desteklenmesini sağlayacak adımlar atabileceğini vurguladı.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

Carney önümüzeki süreçte ülkede tüketim büyümesinin yakın vadede yavaş seyretmesinin beklendiğini, fakat zaman içerisinde reel gelir artışı ile uyumlu şekilde tüketim büyümesinin artabileceğini belirtti.

Birleşik Krallık’ın AB’den çıkış sürecinin ekonomi üzerindeki etkilerine değinen Carney, “Yatırımlar Brexit etrafındaki belirsizliklerden etkileniyor. Fakat yine de yatırımlar şu anda küresel talebin olumlu seyretmesi nedeniyle güçlü bir şekilde devam ediyor.” ifadesini kullandı.

Carney, eylül ayında yüzde 3.0 seviyesine ulaşan enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesinin, AB referandumunun ardından İngiliz sterlininde görülen değer kaybının yansıması olduğunu belirtti.

Carney, “ Küresel büyüme dikkate değer şekilde artmış olmasına rağmen, Brexit ile ilişkili belirsizlikler büyük ölçüde yerel aktivite üzerinde baskı oluşturuyor.” dedi.

Faiz artırımının gerekçelerini sıralayan Carney, “İşsizlik 42 yılın en düşük seviyesindeyken, enflasyon hedefimizin üzerinde seyrederken, ekonomi yeni ve daha düşük olan hız limitinin üzerinde büyüme kaydederken gazdan ayağımızı hafifçe çekme zamanı geldi. Bu, enflasyonu yüzde 2 seviyesine doğru çekmemize yardımcı olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede hane halkının genel olarak faiz artırımına ilişkin olarak iyi bir şekilde konumlandırıldığının altını çizen Carney, konut kredilerinin yüzde 60’ının sabit faizli kredi olduğunu hatırlattı.

Carney önümüzdeki dönemde bankanın Para Politikası Kurulu’nun ekonomik görünüme ilişkin gelişmeleri faiz artırımının etkileri de dahil olmak üzere yakından izlemeye devam edeceğinin altını çizdi.

Carney, “Bugünkü faiz artırım kararının ardından bile para politikası, istihdam ve (ekonomik) aktiviteye önemli şekilde destek vermeye devam edecek. Para Politikası Kurulu gelecekte herhangi bir faiz artışının kademeli ve sınırlı şekilde olmasını beklemeye devam etmektedir.” değerlendirmesine yer verildi.

İngiltere Merkez Bankası bugün bankanın politika faizini tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüzde 0,25 seviyesinden yüzde 0,50’ye yükseltilmesine karar verdi. Para Politikası Kurulu faiz artırım kararını 2’ye karşı 7 oyla alırken, bankanın varlık alım hedefi 435 milyar sterlin seviyesinde bırakıldı. 


‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Sonraki Haber › Halk Yatırım Genel Müdürü Serdar Sürer oldu Halk Yatırım Genel Müdürü Serdar Sürer oldu
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
113.058 Değişim: 0,03% Hacim : 8.080 Mio.TL Son veri saati : 17:51
Düşük 112.610 02.11.2017 Yüksek 114.540
Açılış: 114.258
3,8099 Değişim: -0,08%
Düşük 3,7942 02.11.2017 Yüksek 3,8256
Açılış: 3,81295
4,4474 Değişim: 0,36%
Düşük 4,4274 02.11.2017 Yüksek 4,4613
Açılış: 4,4314
156,72 Değişim: 0,29%
Düşük 155,90 02.11.2017 Yüksek 157,30
Açılış: 156,27
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.