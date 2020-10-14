‹ Önceki Haber ABD'de üretici fiyatları beklentilerin üzerinde ABD'de üretici fiyatları beklentilerin üzerinde Sonraki Haber › New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı

‘Gayrimenkulde 2020 ve Ötesi’ araştırma sonuçları açıklandı

14.10.2020 - 17:08
‘Gayrimenkulde 2020 ve Ötesi’ araştırma sonuçları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Hafele Türkiye İcra Kurulu Başkanı Uytun, “Evlerini yenilemek isteyenlerin yüzde 37’sini bunu yeni bir konut satın alarak yapmak isterken, yaklaşık yüzde 50’si ise geniş bir tadilat planlıyor. Kalan yüzde 13’lük bölüm ise kentsel dönüşüme odaklanmış durumda” dedi.

Pragma Araştırma ve Danışmanlık koordinasyonunda “Gayrimenkulde 2020 ve Ötesi” geçtiğimiz aylarda İstanbul’da gerçekleştirildi. Hafele Türkiye İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, yapılan araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi.

Uytun, söz konusu araştırmada ortalama hane gelirinin 7.300 TL olarak ortaya çıktığını, katılımcıların ortalama yaşının da 37 olduğunu ifade etti. Raporda, gelecek iki yılda evini yenilemek isteyen kesimin yaklaşımlarını mercek altına aldıklarını belirten Hilmi Uytun, “Buna göre evlerini yenilemek isteyenlerin yüzde 37’sini bunu yeni bir konut satın alarak yapmak isterken, yaklaşık yüzde 50’si ise geniş bir tadilat planlıyor. Kalan yüzde 13’lük bölüm ise kentsel dönüşüme odaklanmış durumda” dedi.

EN ÖNEMLİ KRİTER DEPREM GÜVENLİĞİ

Özellikle son yıllarda yaşanan depremler ve pandemi nedeniyle tüketicilerin yeni konutlardaki beklentilerinin de ciddi ölçüde değiştiğini söyleyen Hilmi Uytun şöyle devam etti: “Sonuçlara baktığımızda yeni konut alımının karar alma aşamasında en fazla önem verilen ilk dört kriter; Mutfak, banyo, vestiyer ve gardıroptaki işlevsellik ve estetik, depreme dayanıklılık, lokasyon ve balkon olarak öne çıkıyor. Alıcıların neredeyse tamamı pandemi sonrasında evin içinde çok daha yüksek beklentilere sahipler. Burada özellikle bizim çözümlerimizin bilinir ve aranılır olması da çok etken oldu. 25-29 yaş arası genç kitle daha fazla lokasyona önem verirken; 30-34 yaş arası yetişkin kitle ise evin balkonlu olmasını daha fazla önemsiyor. Diğer yandan konut satın alacakların yüzde 79’u tercihini apartman dairesinden yana kullanırken, yüzde 18’i villa ya da müstakil ev, yüzde 4’ü ise rezidans arayışında olacağını ifade ediyor. Bununla birlikte katılımların yüzde 84’ü kendi yaşayacakları evi satın almak isterken, yüzde 10’u ailesi için, yüzde 7’si ise yatırım için konut almayı planlıyor.”


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.189 Değişim: 1,24% Hacim : 31.304 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.173 14.10.2020 Yüksek 1.190
Açılış: 1.177
7,9070 Değişim: -0,15%
Düşük 7,8984 14.10.2020 Yüksek 7,9591
Açılış: 7,9191
9,2971 Değişim: -0,09%
Düşük 9,2816 14.10.2020 Yüksek 9,3429
Açılış: 9,3059
483,72 Değişim: 0,45%
Düşük 480,20 14.10.2020 Yüksek 487,34
Açılış: 481,55
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.