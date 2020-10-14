‘Gayrimenkulde 2020 ve Ötesi’ araştırma sonuçları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Hafele Türkiye İcra Kurulu Başkanı Uytun, “Evlerini yenilemek isteyenlerin yüzde 37’sini bunu yeni bir konut satın alarak yapmak isterken, yaklaşık yüzde 50’si ise geniş bir tadilat planlıyor. Kalan yüzde 13’lük bölüm ise kentsel dönüşüme odaklanmış durumda” dedi.

Pragma Araştırma ve Danışmanlık koordinasyonunda “Gayrimenkulde 2020 ve Ötesi” geçtiğimiz aylarda İstanbul’da gerçekleştirildi. Hafele Türkiye İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, yapılan araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi.

Uytun, söz konusu araştırmada ortalama hane gelirinin 7.300 TL olarak ortaya çıktığını, katılımcıların ortalama yaşının da 37 olduğunu ifade etti. Raporda, gelecek iki yılda evini yenilemek isteyen kesimin yaklaşımlarını mercek altına aldıklarını belirten Hilmi Uytun, “Buna göre evlerini yenilemek isteyenlerin yüzde 37’sini bunu yeni bir konut satın alarak yapmak isterken, yaklaşık yüzde 50’si ise geniş bir tadilat planlıyor. Kalan yüzde 13’lük bölüm ise kentsel dönüşüme odaklanmış durumda” dedi.

EN ÖNEMLİ KRİTER DEPREM GÜVENLİĞİ

Özellikle son yıllarda yaşanan depremler ve pandemi nedeniyle tüketicilerin yeni konutlardaki beklentilerinin de ciddi ölçüde değiştiğini söyleyen Hilmi Uytun şöyle devam etti: “Sonuçlara baktığımızda yeni konut alımının karar alma aşamasında en fazla önem verilen ilk dört kriter; Mutfak, banyo, vestiyer ve gardıroptaki işlevsellik ve estetik, depreme dayanıklılık, lokasyon ve balkon olarak öne çıkıyor. Alıcıların neredeyse tamamı pandemi sonrasında evin içinde çok daha yüksek beklentilere sahipler. Burada özellikle bizim çözümlerimizin bilinir ve aranılır olması da çok etken oldu. 25-29 yaş arası genç kitle daha fazla lokasyona önem verirken; 30-34 yaş arası yetişkin kitle ise evin balkonlu olmasını daha fazla önemsiyor. Diğer yandan konut satın alacakların yüzde 79’u tercihini apartman dairesinden yana kullanırken, yüzde 18’i villa ya da müstakil ev, yüzde 4’ü ise rezidans arayışında olacağını ifade ediyor. Bununla birlikte katılımların yüzde 84’ü kendi yaşayacakları evi satın almak isterken, yüzde 10’u ailesi için, yüzde 7’si ise yatırım için konut almayı planlıyor.”

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