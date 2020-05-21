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Garanti BBVA'ya 700 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

21.05.2020 - 13:56 | Son Güncelleme :
Garanti BBVA'ya 700 milyon dolarlık sendikasyon kredisi | Ekonomi Haberleri

Garanti BBVA, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) destekli iki yeni kredi anlaşması imzalayarak yurt dışı piyasalardan yaklaşık toplam 700 milyon ABD Doları finansman sağladı.

Garanti BBVA’nın imzaladığı bu sendikasyon kredisi, dünyada bir Bankanın aldığı sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli ilk yeşil sendikasyon kredisi olma özelliğini de taşıyor. Kredi çerçevesinde, uluslararası bağımsız bir danışmanlık firması, mutabık kalınan kriterler üzerinden Garanti BBVA’nın performansını periyodik olarak değerlendirecek.

Garanti BBVA performansını iyileştirerek taahhüt etmiş olduğu kriterleri yerine getirirse kredi faizinde indirime gidilecek. Sürdürülebilirlik kriterleri taşıyan ve dünyada bir ilk olan bu kredi, bir anlamda Garanti BBVA’nın çevresel sorumluluk standartlarının da belirleyicisi olacak.

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Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de derinden etkileyen Koronavirüs salgını nedeniyle finansal piyasaların böylesine zorlandığı bir dönemde sendikasyon sürecini başarıyla tamamlayarak yaklaşık toplam 700 milyon dolarlık kredi anlaşmasına imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu sıkıntılı ortamda, bu boyutta ve anlamı çok kıymetli bir kaynağı temin edebilmek, hem biz hem de ülkemiz adına doğru ve sevindirici bir adım olmuştur. Uluslararası arenada ülkemizin en önemli aktörlerinden biri olarak, misyonumuzun devamlılığı açısından bu anlaşmayı çok önemsiyorum. Bir bankanın imzaladığı sürdürülebilirlik performansına endeksli ilk sendikasyon kredisi olması bizim için büyük değer taşıyor. Banka olarak, her zaman öncüsü olduğumuz yenilikçi sürdürülebilirlik uygularımıza bir yenisini daha eklemekten gurur duyuyoruz. Salgınla mücadeleye yoğunlaşsak da çevresel ve sosyal sorunlar varlığını sürdürmeye devam ediyor. İklim değişikliği aciliyetini korurken, şu an yaşadığımız gibi salgın hastalıklara zemin hazırlamanın yanı sıra, etkilerini çok daha fazla hissetmemize sebep oluyor. Salgınla mücadelede sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyen şirketlerin bu süreci çok daha kolay yönettiğini gözlemledik. Dolayısıyla bundan sonra kuracağımız yeni düzenin odağına mutlaka sürdürülebilirlik yaklaşımının konması gerektiğini düşünüyoruz. Yeşil kredi yapısındaki ilk sendikasyon kredisi olan bu anlaşmayla yenilenebilir enerji konusundaki taahhütlerimizi ilk defa yurtdışı borçlanma araçlarında da kullanmış olduk. Enerji sektörüne sağladığımız finansmana ilişkin göstergelerin yanı sıra, 2020 yılında 813 şubemiz ve 45 binamızda yaklaşık 30 bin konutun tüketimine karşılık gelen yaklaşık 90 milyon kWh’lik elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılamak için gerçekleştirdiğimiz %100 Yenilenebilir Enerji Anlaşması, bu sendikasyon kredisinin kapsamına alındı. Yenilenebilir enerji alımıyla bir yılda 3 milyondan fazla ağacın azaltabileceği sera gazına denk gelen yaklaşık 45 bin ton CO2 eşdeğeri emisyonu engelleyeceğiz.” dedi.


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