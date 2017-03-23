Garanti Bankası'nın devri tamamlandı

Doğuş Holding'e ait Garanti Bankası hisselerinin BBVA'ya devri tamamlandı.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.(BBVA)'nın Doğuş Grubu'ndan satın almak üzere anlaşmaya vardığı Garanti Bankası A.Ş.'nin ( GARAN ) çıkarılmış toplam sermayesinin yüzde 9,95'ini temsil eden payların BBVA'ya devri, ön şartların gerçekleşmesiyle tamamlandı.

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Doğuş Holding'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, işlem sonrası Doğuş'un Garanti Bankası A.Ş.'deki payı 2,107,156.56 adet ile yüzde 0,05'e düştü.

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