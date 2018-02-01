Garanti Bankası 2017 net karını açıkladı

Garanti Bankası'nın 2017 net karı yüzde 25.1 artışla 6.34 milyar TL olurken, güçlü bilanço ile hedef fiyatlar güncellenmeye başladı.

Garanti Bankası 2017'de net faiz gelirlerinin de desteği ile yüzde 25.1 artışla 6.34 milyar lira net kar açıklarken, aracı kurumlar kar marjlarındaki olumlu görünümün de etkisiyle bankanın hedef fiyatlarını yukarı yönlü güncellemeye başladı.

Bankanın dün akşam KAP'a gönderdiği solo mali tablolara göre son çeyrek net karı 1.7 milyar lira olurken, Reuters anketinde bankanın son çeyrekte 1.6 milyar lira net kar açıklaması bekleniyordu. Bankanın net faiz gelirleri ise 2017'de yüzde 30 artışla 14.5 milyar lira oldu.

Geçen sene ekonomiyi canlandırmak için devreye alınan KGF destekli krediler bankacılık sektörünün itici güçlerinden biri olurken, BDDK verilerine sektörün 2017 net kârı da yaklaşık yüzde 31 artarak 49.1 milyar TL'ye çıktı.

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Kredi ve alacakları 2016'ya göre yaklaşık yüzde 13 artarak 209.7 milyar liraya çıkan Garanti Bankası'nın toplam aktif büyüklüğü ise 325.2 milyar liraya yükseldi.

Bankadan yapılan yazılı değerlendirmede konsolide finansal tablolarına göre, Garanti Bankası'nın özkaynak kârlılığı yüzde 16.6, aktif kârlılığı ise yüzde 1.9 seviyesinde gerçekleşti.

Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 16.8 seviyesine yükselirken, takipteki krediler oranı da yüzde 2.64 seviyesinde gerçekleşti.

HEDEF FİYATLAR GÜNCELLENİYOR

İş Yatırım'ın değerlendirmesinde bankanın son çeyrek öz kaynak karlılığının üçüncü çeyreğe göre 80 baz puan artarak yüzde 16.8 olarak gerçekleştiğine ve bankanın ayırdığı karşılıklara dikkat çekilerek, "Bu karşılıklar olmasaydı net karın açıklanan rakamın çok üzerinde olabileceği görülüyor... Kar marjlarındaki olumlu görünüm cesaret verici.. 2017 yılında ayrılan yaklaşık 1 milyar TL düzeyindeki serbest ve dava gider karşılıkları düzeltilince bankanın asıl karının çok daha kuvvetli olduğu görülüyor" denildi.

İş Yatırım Garanti Bankası için hedef piyasa değerini 12.72 TL'den 14 TL'ye yükseltirken, Global Menkul Değerler de 12.2 TL'den 13.3'e yükseltti.

Garanti Bankası hisseleri saat 1030'de yüzde 0.57 primle 12.36 TL'den işlem görüyor.

Öte yandan banka dün KAP'a yaptığı diğer bir açıklamada da dağıtılabilir kar oranının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılma kararı aldığını duyurdu.

Tera Menkul'den yapılan değerlendirmede, söz konusu kararın hisse üzerinde pozitif etki yaratacağı belirtildi.