Galatasaray ve Turkcell'den iş ortaklığı

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ile Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, dijital iş birliğinin anlaşmasını imzaladı.

Türkiye’nin Turkcell’i ve Türk sporunun önde gelen kulüplerinden Galatasaray Spor Kulübü önemli bir dijital işbirliğine imza attı. İşbirliğiyle Türkiye’nin ilk dijital spor kulübü olmak isteyen Galatarasay Spor Kulübü, dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell ile birlikte çalışacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nden düzenlenen törenle duyurulan işbirliği toplantısına, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun yanı sıra Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün ve Galatasaray COO’su Ali Öğüdücü katıldı.

Yapılan anlaşmanın ilk adımı olarak Turkcell, takımını desteklemek isteyen Galatasaraylılara özel üç yeni dijital paketi taraftarlarla buluşturuyor. Turkcell’lilerin yeni bir hat almaya gerek duymadan satın alabilecekleri ‘Sarı’,‘Kırmızı’ ve ‘Şampiyon’ adı verilen dijital paketler sayesinde taraftarlar Turkcell’in dijital servislerinden ayrıcalıklı olarak yararlanabilecek.

TARAFTARLAR ‘SARI’, ‘KIRMIZI VE ‘ŞAMPİYON’ DİJİTAL PAKETLERİYLE COŞACAK

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Takımına destek vermek isteyen Turkcell’li Galatasaray taraftarları ‘Sarı’, ‘Kırmızı’ ve ‘Şampiyon’ adı verilen 3 farklı dijital paketten birini seçerek, 15 Ocak’tan itibaren Turkcell satış kanallarından ya da SMS ile satın alabilecek. Tamamen Turkcell’in dijital servislerinden oluşan paketlerden 5 TL’ye sunulan ‘Sarı Paketi’nde, taraftarlar Türkiye’nin yenilikçi müzik platformu fizy uygulamasının radyo özelliğinden yararlanabilecek. Bu paket dahilinde taraftarlar aynı zamanda BiP üzerinden çağrı merkezi ve sabit numaralar da dahil her yöne 100 dakika arama yapabilecek.

7 TL’lik ‘Kırmızı Paketi’ alan Galatasaraylılar ise fizy radyo özelliği ve BiP’ten 250 dakika konuşmadan faydalanmanın yanı sıra Çalarken Dinlet servisi sayesinde de kendilerini arayanlara Galatasaray marşlarını dinletebilecek.

9 TL’lik ‘Şampiyon Paketi’ni tercih edenler ise GollerCepte servisiyle maç kadroları, fikstür bilgileri, futbolculara dair haber, röportaj gibi takıma dair tüm haber içeriklerine ulaşma imkânına sahip olabilecek. Ayrıca Galatasaray’ın golleri anında taraftarların ceplerine gelecek ve Galatasaray’ın her golünde taraftarlar 100 MB’lık internet kazanacak. Yine bu pakette Galatasaray’ı destekleyenlere, çektikleri fotoğraf ve videonun yanı sıra dosyalarını saklayabilecekleri 5GB’lik lifebox aboneliği de ücretsiz sunulacak. Bunlara ek olarak taraftarlar, BiP’ten 500 dakika konuşma, fizy radyo özelliğiyle birlikte Çalarken Dinlet servislerini de kullanabilecek.

“HEM KULÜBÜMÜZ HEM DE TARAFTARLARIMIZ KAZANACAK”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, “Bugün camiamız için son derece önemli bir gün. Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell ile bir yandan kulübümüze gelir kazandıracak bir yandan da taraftarlarımızın hayatına değer katacak yepyeni bir dijital projeyi başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi hedeflediğimiz dijitalleşmeye en kolay ve en hızlı şekilde eriştirecek güç kendilerinde fazlasıyla bulunuyor. Hayata geçirdiğimiz dijitalleşme projemizin ilk adımı olan dijital destek paketleriyle Galatasaray’a gönül verenler çok özel dijital hizmetler alabilecek. Şampiyonluk hedefimize adım adım ilerlediğimiz bugünlerde taraftarlarımızdan ‘Sarı’, ‘Kırmızı’ ve ‘Şampiyon’ paketlerinden birini alarak kulübümüze desteklerini bir kez daha göstermelerini bekliyoruz. Galatasarayımız için çok önemli anlaşmalardan birisi olan bu yeni projeyle hem kulübümüz hem de taraftarlarımız dijitalleşme anlamında çok büyük bir adım atmış olacak. Bu sayede hem kulübümüz hem de taraftarımız kazanacak. Böylesine güzel bir işbirliği için Turkcell’e ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“TÜRK SPORUNDA DİJİTALLEŞMENİN İLK ADIMINI GALATASARAY İLE ATIYORUZ“

Galatasaray taraflarına sundukları dijital destek paketleriyle ilgili açıklama yapan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün şunları söyledi:

“Bugün dijital değişim hemen her alanda kendini hissettiriyor. Buna bağlı olarak da spor kulüplerimizin dünyadaki rakipleriyle rekabet edebilir duruma gelmeleri için bu değişime ayak uydurmaları ve hızla dijitalleşmeleri gerekiyor. Bu anlamda milyonların göz bebeği olmuş Türkiye’nin önde gelen güzide kulüplerinden biri olan Galatasaray’ın dijitalleşme süreçlerini başlatmak ve taraftarlarının dijital beklentilerini karşılamak amacıyla ortaya koyduğumuz bu işbirliği son derece büyük önem taşıyor. Türkiye’de ilk kez taraftar için dijital paketlerin sunulmasıyla da bir ilk olan anlaşmayla Türk sporuna verdiğimiz desteği dijitalleşme anlamında da başlatmış oluyoruz. Kulübüne destek vermek isteyen taraftarların kendilerine özel olarak sunduğumuz dijital paketlerden faydalanmak için yeni bir hat almaları gerekmiyor. Galatasaraylılar mevcut Turkcell hatları üzerinden istedikleri paketi tercih edebilirler. Bu paketlerle Galatasaray tutkunu Turkcell’lilere eşsiz bir dijital deneyim sunuyoruz. Taraftarlar bir yandan takımlarını desteklerken bir yandan da GollerCepte, fizy, BiP, lifebox gibi Turkcell’in dijital servisleriyle ihtiyacı olan hizmetlere kolayca ulaşabilecek. Diğer spor kulüplerine de örnek olacak bu anlaşmayla Türk sporunda dijitalleşmenin ilk adımını Galatasaray Spor Kulübü’yle atıyoruz. Bu vesileyle başta Galatasaraylılar olmak üzere Türk sporuna hayırlı uğurlu olsun.”

Turkcell’den ‘Sarı’, ‘Kırmızı’ ve ‘Şampiyon’ paketleri alan Galatasaray taraftarları çeşitli sürpriz hediyeler de kazanma şansına sahip olacak. Özel olarak düzenlenecek dijital kampanyalar sayesinde taraftarlar, oyuncularla tanışmadan antrenman ziyaretine, maç biletinden imzalı forma ve topa değin birçok özel sürprizle karşılaşacak. Galatasaray destek paketleri Turkcell satış kanallarının yanı sıra SMS ile de kolayca satın alabilecek. Galatasaray taraftarlarının almak istedikleri pakete göre Turkcell hatlı cep telefonlarından, ‘Sarı Paket’ için GS5, ‘Kırmızı Paket’ için GS7, Şampiyon Paket içinse GS9 yazıp 2200’a mesaj göndermeleri yeterli olacak. Paketlerle ilgili gerekli bilgilere GS Store’lardan da ulaşılabilecek.

GALATASARAY TARAFTAR UYGULAMASI DA YOLDA

Galatasaray Spor Kulübü’nün dijitalleşmesi yolunda ilk adım olan dijital paketlerden sonra ikinci adım taraftar uygulaması olacak. Tamamen taraftarlara özel hazırlanacak uygulama sayesinde takımlarıyla ilgili hiçbir yerde olmayan son dakika bilgilerine ve kendilerine özel hazırlanan videolara buradan ulaşabilecek. Sanal müze turu gibi yeniliklerin de yer alacağı yeni uygulama üzerinden kombine, forma gibi alışverişlerini de yaparak, ödemelerini Turkcell faturalarına yansıtabilecek. Taraftarlar, Galatasaray Spor Kulübü tarafından kendilerine özel sunulacak birçok yeni hizmete de uygulama üzerinden erişebilecek.

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