‹ Önceki Haber ABD’den Alman medyasına yatırım ABD’den Alman medyasına yatırım Sonraki Haber › Ekonomistler Merkez Bankası'nın kararını değerlendirdi Ekonomistler Merkez Bankası'nın kararını değerlendirdi

Galatasaray’ın borcu açıklandı

12.06.2019 - 15:12
Galatasaray’ın borcu açıklandı | Ekonomi Haberleri

Galatasaray Başkan Yardımcısı Kançal, kulübün ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2019 itibarıyla borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin TL olduğunu açıkladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen Olağan Divan Kurulu toplantısında Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, mali raporlar hakkında açıklamalarda bulundu. Borcun 3 milyar 19 milyon 200 bin TL olduğunu belirten Kançal, alacaklarının ise 1 milyar 583 milyon 400 bin TL olduğunu ifade etti. Kançal, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 435 milyon 800 bin TL olduğu dile getirdi.

##$HABER_1455524$##

Ayrıca sarı kırmızılı kulüp 31 Aralık 2018 tarihli borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin TL, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon TL olduğu vurguladı.


Etiketler

‹ Önceki Haber ABD’den Alman medyasına yatırım ABD’den Alman medyasına yatırım Sonraki Haber › Ekonomistler Merkez Bankası'nın kararını değerlendirdi Ekonomistler Merkez Bankası'nın kararını değerlendirdi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
91.271 Değişim: -1,44% Hacim : 2.543 Mio.TL Son veri saati : 14:19
Düşük 91.097 13.06.2019 Yüksek 92.173
Açılış: 92.173
5,8384 Değişim: 0,52%
Düşük 5,8031 13.06.2019 Yüksek 5,8528
Açılış: 5,8082
6,6032 Değişim: 0,67%
Düşük 6,5549 13.06.2019 Yüksek 6,6195
Açılış: 6,5595
250,92 Değişim: 0,76%
Düşük 248,89 13.06.2019 Yüksek 251,61
Açılış: 249,02
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.