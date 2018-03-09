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Galataport Projesi'nde ÇED süreci başladı

09.03.2018 - 12:14

Kamuoyunda "Galataport" olarak bilinen "Salıpazarı Kruvaziyer Limanı 500 Bin Metreküp Denizel Kökenli Malzemenin Dip Tarama Projesi"ne ilişkin ÇED süreci başladı.

Kamuoyunda Galataport olarak bilinen "Salıpazarı Kruvaziyer Limanı 500 Bin Metreküp Denizel Kökenli Malzemenin Dip Tarama Projesi" ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün web sitesinde Karaköy Rıhtımı’ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne kadar uzanan sahil şeridini kapsayan projenin uygun bulunarak ÇED sürecinin başladığı duyuruldu. 

İlanda şunlar kaydedildi: 

"İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Kılıçali Paşa Mahallesi mevkisindeki Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. tarafından yapılması planlanan Salıpazarı Kruvaziyer Limanı 500 Bin Metreküp Denizel Kökenli Malzemenin Dip Tarama Projesi ile ilgili olarak İstanbul Valiliğimize sunulan PTD dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup projeye ilişkin ÇED süreci başlamıştır." 


Etiketler

  • ÇED
  • Galataport
  • Salıpazarı Kruvaziyer Limanı
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