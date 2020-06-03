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G7 maliye bakanları bugün telekonferans düzenleyecek

03.06.2020 - 09:12
G7 maliye bakanları bugün telekonferans düzenleyecek | Ekonomi Haberleri

G7 maliye bakanları, bugün koronavirüs ile ilgili telekonferans düzenleyecek.

Gelişmiş yedi ülkeden oluşan G7 grubunun maliye bakanları ve merkez bankası başkanları bugün koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan önlemleri görüşmek üzere bir telekonferans düzenleyecek.

Haberi Japonya'nın Jiji haber ajansında yer aldı.

Küresel ekonomide sert daralmaya yol açacağı tahmin edilen salgının başlamasından bu yana G7 ekonomi bakanları çok sayıda toplantı gerçekleştirdi.

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