G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Japonya’da bir araya geldi | Ekonomi Haberleri

Bakan Selçuk, “Ülkemizin tecrübelerini G20’deki paydaşlarımıza aktardık. İkili görüşmelerimiz verimli işbirliklerinin habercisi” açıklamasında bulundu.

Dünyanın en güçlü 20 ekonomisini bir araya getiren G20 platformu kapsamında Çalışma ve İstihdam Bakanları, Japonya’nın ev sahipliğinde 1-2 Eylül 2019 tarihlerinde Matsuyama kentinde onuncu kez bir araya geldi.

Ülkemizin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK tarafından temsil edildiği toplantıda, Dönem Başkanı Japonya’nın belirlediği öncelikler kapsamında; demografik değişimin istihdama yansımaları, kadın ve genç istihdamının arttırılması için atılması gereken adımlar, gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıkan yeni meslek ve çalışma biçimleri konularında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.

Toplantının nihai çıktısı 2019 Matsuyama Bildirgesi oldu. “İnsan Merkezli İşin Geleceğini Şekillendirmek” başlıklı bildirgede öne çıkan hususlar:

- Geleceğin işlerinde insan merkezli bir yaklaşım geliştirilebilmesi için; güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı bir büyüme ile üretken istihdam ve insan onuruna yakışır işler arasında uyumun sağlanmasının önemi,

- Teknolojik gelişmelerin ve küreselleşmenin etkilerinin işgücü piyasalarının yeniden şekillendirmesi de göz önüne alınarak demografik değişimlere uygun politikalar geliştirilmesi gerektiği

- Hızla yaşlanmakta olan dünya nüfusu ile birlikte uzun süreli yaşlı bakımı gibi mesleklere daha fazla ihtiyaç duyulacağından, bu sektörde ortaya çıkacak olan istihdamın niceliğinin ve niteliğinin arttırılması için yapılması gerekenler,

- Tüm bu dönüşüm ve değişim sürecinde başlıca paydaşlar olan B20 (Business 20) ve L20 (Labour 20) ile başta W20 (Women 20) olmak üzere açılım grupları ile istişare içinde hareket edilmesinin önemli olduğu vurgulandı.

ÜLKEMİZ TECRÜBELERİNİ G20’DEKİ PAYDAŞLARIMIZA AKTARDIK

G20’de yapılan tartışmaları çok önemsediğini vurgulayan Bakan Selçuk, bu platformun küresel sorunlara küresel çözümler getirmek adına önemli adımlar attığını belirtti. Toplantının Demografik Değişim başlıklı oturumunda konuşma yapan Bakan Selçuk, ülkemizdeki yaşlı bakım hizmetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Selçuk: “Aile odaklı bir kültürün sahibi olarak yaşlılarımıza verdiğimiz değeri ve ihtimamı gerek ailelerinin yanında gerekse de kurumlarımızda gösteriyoruz.

Türkiye’de 152’si devlet ve 253’ü özel olmak üzere 405 huzurevimizde 33,198 büyüğümüze hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Ayrıca belediyelerle işbirliği içinde Yaşlı Destek Programı (YADES) ile 40 binden fazla yaşlımıza evde bakım ve günlük bakım hizmetleri sunuyoruz.

2008 yılında reforme edilen Sosyal Güvenlik Sistemi ile, emeklilerimize ve yaşlılarımıza sunduğumuz ekonomik ve sosyal hakları genişlettik.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Şubat ayında ilk defa düzenlediğimiz I. Yaşlılık Şurasında da aktif yaşlanmaya ve yaşlılarımıza sunulan hizmetler noktasında önemli kararlar aldık.

Bakım hizmetlerinin kalitesinden finansal sürdürülebilirliğe ilişkin pek çok hususta atacağımız adımları belirledik.

Yaşlı bakım hizmetlerinde çalışan profesyonellerimizin mesleki standartlarını çok önemsiyoruz. Kurumsal kaliteyi ve memnuniyet oranını yurdun tamamında en üst seviyelere çekebilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz.

Ayrıca Sosyal Çalışma Programı gibi örnek modellerle de gençlerimizin yaşlılarımızın olduğu kurumlarda çalışmasını ve nesiller arası dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

İKİLİ GÖRÜŞMELERİMİZ VERİMLİ İŞBİRLİKLERİNİN HABERCİSİ

G20 toplantıları kapsamında Birleşik Krallık, Endonezya, Japonya, Rusya, Tayland ve Senegal Bakanları, Avrupa Komisyonu İstihdam ve İş Hareketliliğinden sorumlu üyesi ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı (ISSA) Başkanı ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Bakan Selçuk, bu görüşmelerin verimli işbirliklerinin habercisi olduğunu ifade etti. Bakan Selçuk sözlerine şu şekilde devam etti.

“ Taylandlı girişimcileri ve yatırımcıları ülkemize daha yoğun bir biçimde yatırım yapmaya davet ettik. Yaşlılar için sosyal hizmetlerin geliştirilmesi konusunda işbirliği yapacağız. Ayrıca Çalışma ve İstihdam alanında işbirliği mutabakat zaptı imzalamak üzere teknik çalışmaları başlatıyoruz.

Avrupa Birliği ile Mülteciler için Yardım Programı (FRIT) ve Katılım Öncesi Yardımları (IPA) konuştuk.

Birleşik Krallık, ülkemizin Sosyal Güvenlik Anlaşması imzaladığı ilk ülke. 60 sene önce bu anlaşmaya imza atmışız, önümüzdeki dönemde çalışma hayatına ilişkin işbirliğimizi derinleştirmek istiyoruz.

Rusya ve Japonya ile devam edegelen sosyal güvenlik antlaşma müzakerelerinin daha hızlanması gerektiğini konuştuk. Umuyorum ki bu sene içinde müzakereleri tamamlayacağız.

Senegal Afrika kıtasında oldukça önem verdiğimiz bir ülke. İstihdamının teşvik edilmesi, mesleki eğitim ve iş güvenliği alanlarında ülkemiz tecrübelerinden faydalanmak istiyorlar. Bu kapsamda teknik ekiplerimiz bir araya gelecek ve işbirliğini başlatacağız.

Son olarak Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı Başkanı ile bir araya geldik. Sosyal Güvenlik dinamik bir süreç. Dünyadaki sosyal güvenlik sistemleri arasında kapsama dahil olan nüfus ve kapsam içeriği olarak örnek ülkelerden biriyiz. Ayrıca son 10 yılda hem kayıtdışı istihdamın hem de sosyal güvenlik açığının milli gelire oranının azaltılmasında büyük bir başarı kaydettik. Bu alandaki tecrübelerimizi ve ülkemizin bu alanda atığı adımlara değindik.”

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