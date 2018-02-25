"G-20 ve OECD’nin en hızlısı biz çıkacağız"

Zeybekci, ihracat desteklerini üç kat artırdıklarına ve net ihracatın büyümeye katkısının ilk çeyrekte 1.45 puanı bulduğuna değinerek, “G-20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmayı bekliyoruz” dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti’nin önceki gün yapılan genişletilmiş il başkanları toplantısında “Son dönem dış ticaret ve yatırım gelişmeleri” başlıklı bir sunum yaptı. Türkiye’nin, 2017’de yüzde 7.1 ile G-20 ve OECD ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ülke olmasının beklendiğini belirten Zeybekci, net ihracatın büyümeye katkısının 2017’nin ilk üç çeyreğinde 1.45 puan olduğunu söyledi. Zeybekci, ihracat desteklerini 3 katına çıkardıklarını ifade ederek, geniş tanımıyla dış ticarette karşılama oranının yüzde 87.2 olarak gerçekleştiğini anlattı.

Basına kapalı toplantıda Zeybekci, 2017’de yatırım teşvik belgesi istatistiklerini partililerle paylaştı. 2017’de 7 bin 476 belge düzenlendiğini, 227 bin istihdam sağlandığını belirten Zeybekci, bu kapsamda sabit yatırım tutarının 178 milyon TL olarak gerçekleştiğini ifade etti. Zeybekci, dış ticaretin büyümeye katkısından bahsederken, “Net ihracat büyümenin itici gücü. Net ihracatın büyümeye katkısı 2017’nin ilk üç çeyreğinde 1.45 puan oldu” ifadesini kullandı.

İhracatta devlet desteklerini, “finansman imkânları” ve “yeni nesil ihracat destekleri” olarak ikiye ayıran Zeybekci, finansman imkânlarını, “Daha etkin bir kredi garanti fonu yapısı, daha geniş Eximbank olanakları, ihracatın yüzde 25’inin doğrudan finansmanı” olarak sıraladı.

İHRACAT DESTEKLERİ ÜÇ KAT ARTTI

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre Zeybekci, yeni nesil ihracat desteklerini de “Türkiye ticaret merkezleri, navlun destekleri, e-ticaret sitelerine destek, küresel tedarik zinciri proje desteği, yurtiçi fuar destekleri, ihracatçıya yeşil pasaport” olarak anlattı. Zeybekci, ihracat desteklerinin üç kat arttığını kaydetti.

GENİŞ TANIMLI İHRACAT 212 MİLYAR DOLARI AŞTI

Zeybekci, geniş tanımıyla dış ticaret hacmi hakkında bilgi verdi. TÜİK istatistiklerine göre 2017’de ihracatın 157.1 milyar dolar olduğunu, serbest bölgelerden net ihracatın 5.2 milyar dolar, bavul ticaretinden 4.2 milyar dolar, hizmet ihracatından 45.9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Zeybekci, geniş tanımıyla ihracatın 212.4 milyar dolar olduğunu vurguladı. Aynı şekilde geniş tanımıyla ithalat rakamlarına da değinen Bakan Zeybekci, ithalat istatistiklerinin 211.2 milyar dolar, gözetim uygulamalarının etkisinin 6.4 milyar dolar, serbest bölgelerden net ithalatın 2.3 milyar dolar, hizmet ithalatının 23.3 milyar dolar, toplam ithalatın 243.2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Zeybekci, 2017 yılında geniş tanımlı dış ticarette yüzde 87.2 karşılama oranının yakalandığını belirtti.