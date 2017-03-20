G-20 toplantısından ne sonuç çıktı?

G-20 sonuç bildirgesinde korumacılık uyarısına yer verilmedi.

Küresel finansın liderleri, Trump yönetimi ile ilk kez toplu olarak bir araya geldi. Almanya'nın Baden kentinde toplanan G-20 ekonomi liderlerinin geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdiği toplantıdan tatmin edici bir sonuç çıkmadı. Toplantıların ardından açıklanan sonuç bildirgesinde serbest ticarete ilişkin olumlu bir atıf yapılmazken, korumacılık uyarısına yer verilmedi.

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Serbest ticaret ve koruyucu politikaların reddedilmesinden bahsedilmeyen bildirge, küresel ekonomik diplomasinin ekonomiyi yıllarca olmasa bile aylarca gölgeleyebilecek bir çizgide olduğunu işaret ediyor.

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