Fransa'dan Apple'a para cezası | Ekonomi Haberleri

Fransa Rekabet Kurumu, rekabet kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle teknoloji devi Apple'a 1.1 milyar Euro para cezası kesti.

Fransa Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Apple'ın kendi dağıtım ağını kullanarak yasa dışı anlaşmalar yaptığı ve bağımsız dağıtıcıların da "ekonomik bağımlılıklarını" suistimal ettiği belirtildi.

Kurum, soruşturmanın sonucunda Apple'a 1.1 milyar Euro para cezası verirken, Apple'a ait toptancı şirketler Tech Data'ya 63 milyon Euro ve Ingram Micro'ya 76 milyon Euro para cezası kesti.

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Açıklamada, "Apple ve şirkete ait iki toptancı firma; birbirleriyle rekabet etmeme, diğer dağıtımcı şirketlerin de birbirleriyle rekabet edebilmelerini önleme konusunda anlaştılar. Böylelikle Apple ürünlerinin toptancı piyasasındaki konumu güçlendirildi." denildi.

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