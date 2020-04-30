‹ Önceki Haber Petrol fiyatları sert yükseldi Petrol fiyatları sert yükseldi Sonraki Haber › Merkez Bankası 2020 enflasyon tahminini açıkladı Merkez Bankası 2020 enflasyon tahminini açıkladı

Fransa'da İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en keskin küçülme

30.04.2020 - 10:35 | Son Güncelleme :
Fransa'da İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en keskin küçülme | Ekonomi Haberleri

Fransa ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,8 daralarak, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en keskin küçülmeyi kaydetti.

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (INSEE) verilerine göre, Fransa’da Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 5,8 geriledi. Beklenti ekonominin yüzde 3,5 daralması yönündeydi.

Kovid-19 salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde daralan ülke ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 küçülme kaydetmişti. Böylece Avrupa'nın ikinci en büyük ekonomisi, iki çeyrekteki daralmayla teknik olarak resesyona girmiş oldu.

INSEE, mart ayının ortasından bu yana Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için “zorunlu olmayan” ekonomik faaliyetlere kısıtlama getirilmesinin ülke GSYH'sinin ilk çeyrekte küçülmesinde etkili olduğunu belirtti.

İlk çeyrekte Fransa ekonomisindeki daralmada; kişisel tüketim harcamaları ve sabit yatırımlardaki düşüş etkili oldu. Hane halkı harcamaları yüzde 6,1 ve sabit yatırımlar yüzde 11,8 düşüş gösterdi.

##$HABER_1461760$##

Çeyrek bazda ele alındığında, yurt içi talep büyümeye yüzde eksi 6,5 katkı yaptı. İlk çeyrekte ihracat yüzde 6,5 ve ithalat 5,9 düşüş gösterdi. Böylece yılın ilk çeyreğinde dış ticaret GSYH'ye yüzde eksi 2 katkı yaptı.

Hükümet, Fransız ekonomisinin bu yıl en az yüzde 8 küçülmesini beklerken, salgın yüzünden zor durumda kalan şirketlere ve çalışanlara yardımcı olmak için 110 milyar avroluk bir “kriz paketi” açıklamıştı.

Fransa ekonomisi, öğrenci protestolarının ve grevlerin yaşandığı 1968’in ikinci çeyreğinde yüzde 5,3 daralmıştı.

BIGPARA 'CANLI BORSA' ABONELİĞİNİ BURAYA TIKLAYARAK İNDİRİMLİ OLARAK SATIN ALABİLİRSİNİZ...


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.227 Değişim: -0,36% Hacim : 12.500 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 99.360 30.04.2020 Yüksek 102.328
Açılış: 101.996
6,9884 Değişim: 0,56%
Düşük 6,9408 30.04.2020 Yüksek 6,9916
Açılış: 6,9497
7,6521 Değişim: 1,23%
Düşük 7,5375 30.04.2020 Yüksek 7,6683
Açılış: 7,5593
383,64 Değişim: 0,21%
Düşük 380,93 30.04.2020 Yüksek 386,67
Açılış: 382,83
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.