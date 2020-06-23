‹ Önceki Haber Moody's G20 ülkelerinin büyüme tahminini revize etti Moody's G20 ülkelerinin büyüme tahminini revize etti Sonraki Haber › "Çin ile ticaret ilişkimizde dengesizlik devam ediyor" "Çin ile ticaret ilişkimizde dengesizlik devam ediyor"

Fransa ve Almanya kısa vadede ödeme yapacak

23.06.2020 - 08:58
Fransa ve Almanya kısa vadede ödeme yapacak | Ekonomi Haberleri

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Almanya ve Fransa’nın 500 milyar avroluk Avrupa Kurtarma Fonu'nun 2020’den 2022’ye kadar ödenmesi konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.

Berlin’de Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile görüştükten sonra düzenlenen basın toplantısında, Le Maire, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Avrupa Kurtarma Fonu'nun 2024’e kadar ödenmesini önerdiğini belirtti.

Le Maire, Almanya ve Fransa’nın 500 milyar avroluk Avrupa Kurtarma Fonu'nun 2024’e kadar değil de 2020’den 2022’ye kadar ödenmesi konusunda fikir birliği içinde olduklarını bildirerek “Ekonomik faaliyetlerin tekrar başlaması için çok hızlı olmalıyız.” ifadesini kullandı.

Apple, Amazon, Google ve Facebook gibi dijital şirketlere uygulanacak vergi konusunda uluslararası çözüm bulmaya yönelik Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nde (OECD) yürütülen müzakerelerden çekilen ABD'ye tepki gösteren Le Maire, Washington'un OECD’nin ortak çalışmasından neden çekildiğini açıklaması gerektiği belirtti.

Le Maire, söz konusu vergilendirmede ABD’ye karşı AB’nin ortak bir pozisyonu olması gerektiğini belirterek, Kovid-19 krizinde tek kazananın dijital şirketler olduğunu vurguladı.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz de büyük dijital şirketlerin nasıl vergilendirileceği konusunda uluslararası anlaşmaya varmak için her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, geçen hafta İspanya, İngiltere, Fransa ve İtalya'ya mektup göndererek internet devlerine uygulanacak vergi konusunda uluslararası çözüm bulmaya yönelik OECD'de yürütülen müzakerelerden geri çekildiğini duyurmuştu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
115.190 Değişim: 0,00% Hacim : 23.538 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 22.06.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
6,8484 Değişim: 0,04%
Düşük 6,8383 23.06.2020 Yüksek 6,8594
Açılış: 6,846
7,7184 Değişim: 0,13%
Düşük 7,6969 23.06.2020 Yüksek 7,7316
Açılış: 7,7086
385,67 Değişim: -0,16%
Düşük 384,72 23.06.2020 Yüksek 388,04
Açılış: 386,29
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.