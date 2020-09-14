Fransa Merkez Bankası büyüme tahminini revize etti | Ekonomi Haberleri

Fransa Merkez Bankası, Fransa ekonomisine ilişkin bu yıl ve gelecek yıla yönelik büyüme tahminini sırasıyla yüzde eksi 8,7 ve yüzde 7,4 olarak revize etti.

Fransa Merkez Bankası, ülke ekonomisine ilişkin haziranda paylaştığı 2020, 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan büyüme tahminlerini revize etti.

Buna göre, banka, Fransa’da bu yıl için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'daki (GSYH) küçülme tahminini yüzde 10,3’den 8,7’ye düşürdü.

Banka GSYH büyüme tahminini 2021 yılı için 6,9’dan 7,4’e çıkarırken, 2022 yılı için yüzde 3,9’dan yüzde 3’e indirdi.

Almanya’dan sonra Avro Bölgesindeki en büyük ikinci ekonomi olan Fransa ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 13,8 daralmıştı.

Banka, ekonomik faaliyetlerin normal seviyenin yüzde 5 altında kaldığını tahmin ederek, bu yılın üçüncü çeyreğinde GSYH’nın bir önceki çeyreğe göre yüzde 16 artmasının beklediğini bildirdi.

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Fransa Merkez Bankası, bu yıl istihdamın 825 bin azalacağını tahmin ederken, işsizlik oranının da gelecek yıl yüzde 9,1’den yüzde 11,1’e yükselmesini bekliyor.

Bankanın bu yıla ilişkin GSYH’deki yüzde 8,7 daralma tahmini gerçekleşse bile Fransız ekonomisi İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en sert düşüşü kaydetmiş olacak.

Fransa ekonomisi, öğrenci protestolarının ve grevlerin yaşandığı 1968 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 5,3 daralmıştı.

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