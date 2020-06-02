‹ Önceki Haber Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum Sonraki Haber › Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

"Fransa ekonomisi yüzde 11 küçülecek"

02.06.2020 - 10:45
"Fransa ekonomisi yüzde 11 küçülecek" | Ekonomi Haberleri

Fransa Maliye Bakanı Le Maire, "Fransa ekonomisi 2020'de yüzde 11 küçülecek" açıklamasında bulundu.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Fransa ekonomisinin bu yıl koronavirüs krizi ve koronavirüsün yayılmasını sınırlamak için ülke çapında tecrit uygulamaları nedeniyle yüzde 11 küçüleceğini açıkladı.

Maire RTL radyosunda yaptığı açıklamada "Virüs bizi ağır etkiledi, Fransız halkının sağlığını korumak için etkili önlemler aldık, ancak ekonomi üç ay boyunca neredeyse durdu" dedi. "Bunun bedelini büyüme ile ödeyeceğiz" diyen Maire bir sonraki bütçe toplantısında daralma tahmininin, önceki bütçedeki yüzde 8 yerine yüzde 11 olacağını belirtti.

##$HABER_1462413$##


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.097 Değişim: 0,77% Hacim : 15.599 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 107.099 02.06.2020 Yüksek 108.484
Açılış: 107.788
6,6989 Değişim: -1,63%
Düşük 6,6949 02.06.2020 Yüksek 6,8221
Açılış: 6,81
7,4799 Değişim: -1,17%
Düşük 7,4771 02.06.2020 Yüksek 7,6132
Açılış: 7,5686
372,12 Değişim: -2,31%
Düşük 371,51 02.06.2020 Yüksek 382,07
Açılış: 380,93
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.