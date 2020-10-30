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Fransa ekonomik daralma tahminini revize etti

30.10.2020 - 13:34
Fransa ekonomik daralma tahminini revize etti | Ekonomi Haberleri

Fransa 2020 yılı ekonomik daralma tahminini yüzde 11'e yükseltti.

Fransa Maliye Bakanı, ekonominin 2020 yılında yüzde 11 daralmasını beklediklerini açıkladı. Fransız ekonomisi için bir önceki ekonomik daralma tahmini yüzde 10'du.

Fransa'nın artan koronavirüs vakalarını kontrol altına almak için ülke genelinde ilan ettiği yeni tecrit uygulaması, pek çok mağazanın ve küçük işletmenin tekrar kapanmasına sebep olacağı için ekonominin daralmasına neden olacak.

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Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, "2021'den itibaren tekrar mütevazi ekonomik büyüme rakamlarına ulaşabileceğiz. Bu büyüme rakamları iyi olacak" dedi.

Le Maire, bu hafta yaptığı açıklamada devletin tecrit uygulaması süresince şirketlere sağlayacağı mali desteğin toplam maliyetinin her ay için 15 milyar euro olacağını açıklamıştı. Süresi 1 Aralık'ta sona erecek olsa tecrit uygulamasının süresi gerekirse uzatılabilecek.


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