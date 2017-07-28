Fransa büyüme rakamları açıklandı

Fransız ekonomisi, ihracattaki artışla ikinci çeyrekte yüzde 0.5 büyüdü.

Fransız ekonomisi, INSEE istatistik ajansının ilk tahminlerine göre, ihracattaki artışın, şirket stoklarındaki düşüşü ve yatırımlarındaki yavaşlamayı dengelemesiyle, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.5 büyüme gösterdi.

Euro bölgesinin ikinci büyük ekonomisinin yüzde 0.5 büyümesi, 27 ekonomistin katıldığı Reuters anketi tahminlerine paralel gerçekleşti. Birinci çeyrekte sadece yüzde 0.1 büyüyen tüketici harcamaları, ikinci çeyrekte yüzde 0.3 hızlandı.

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İş yatırımları, ekipman projeleri için getirilen geçici vergi muafiyetinin Nisan ayında sona ermesi nedeniyle, yüzde 2.1'den yüzde 0.5'e geriledi.

Güçlü nakliyat ekipmanları ihracatı, genel ihracatı yüzde 3.1 artırırken, Fransa'nın dışarıdan aldığı petroldeki azalma yüzünden ithalattaki büyüme sadece yüzde 0.2'de kaldı.

Yılın ikinci çeyreğinde toplam dış ticaret, gayri safi yurtiçi hasılaya 0.8 puan getirirken, iç talep de GSYH'ya 0.4 puan artış sağladı.

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