Ford'un CEO'su işten çıkarılıyor

ABD’nin ikinci büyük araç üreticisi Ford Motor’un 3 yıldır CEO’su olan Mark Fields, üst yönetimde büyük bir gözden geçirmenin parçası olarak işten çıkarılıyor. Fields’in görevine son verilmesinin sebebi olarak son 3 yıldır elde edilen düşük kârlılık, hisselerin yüzde 40 düşmesi ve Tesla’nın altına inen marka değeri gösteriliyor.

2014’te emekli olan Alan Mullally sonrasında CEO olan Fields Fields’ın göreve geldiği 2014’ten bu yana Ford hisseleri yaklaşık yüzde 40 değer kaybetmişti. Ford’da Fields’in yerine ise şirketin sürücüsüz otomobil çalışmalarının başındaki isim olan Jim Hackett getiriliyor. CEO’luğa sürücüsüz otomobiller ekibinin başındaki ismin getirilmesi, Ford’un önümüzdeki dönemdeki odak noktası hakkında somut bir işaret veriyor.

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2017’de otomobil satışlarında yüzde 25’lik düşüş yaşayan Ford, 1400 çalışanıyla yollarını ayırmıştı. Bu sayıya yenilerin de eklenebileceği belirtilmişti. Ford’un hissedarlarını harekete geçiren tek faktörün satışlardaki düşüş olmadığı belirtiliyor. Şirketin pazar payındaki, kazancındaki ve hisse fiyatındaki gerileme de Fields’ın sonunu hazırlayan faktörler arasında değerlendiriliyor.

Fields’ın göreve geldiği günden bu yana Ford hisselerindeki değer kaybı yüzde 40’ı buldu. Şirketin günümüzde otomotiv sektörü için hayati önem taşıyan teknolojik gelişim alanlarında da rakiplerinin gerisinde kalması da, kan değişikliği ihtiyacını doğuran nedenler içinde gösterilebilir. Örneğin, Ford’un önünde uzun menzilli elektrikli aracını piyasaya sürmesi için hâlâ üç yıl bulunuyor. GM ise ABD pazarında uzun süredir Chevrolet Bolt ile elektrikli otomobil seçeneği sunuyor. Buna ek olarak, Ford sürücüsüz otomobil teknolojisi konusunda da rakiplerini arkadan takip ediyor. Şirket, bu alana odaklanan mobilite birimini geçtiğimiz yıl faaliyete geçirmişti.

ELON MUSK FAKTÖRÜ

Fields’in kovulmasının diğer önemli bir sebebi ise Tesla’nın kurucusu olan Silikon Vadisi’nin çılgın mucidi olan Elon Musk. Çünkü son dönemde elektrikli ve sürücüsüz otomobil konusunda önemli aşama kaydeden Tesla’nın toplam değeri 47.8 milyar dolara ulaşırken, Ford’un değeri ise 45.1 milyar dolar seviyesinde kaldı. Ancak işin asıl ilginç kısmı iki şirketin geçtiğimiz yıl boyunca teslim ettiği otomobil sayılarını kıyaslayınca ortaya çıkıyor. Herkes, 2016’da 80 bin adetten az otomobil satan Tesla’nın nasıl olup da aynı yıl 6.7 milyon araç satan Ford’u geride bıraktığını konuşuyor.

100 yıldır otomobil üreten Ford’un sadece 13 yıl önce kurulan ve toplamda 4 modeli olan bir şirketin gerisinde kalması analistlerin de ezberlerini bozmuş durumda. Elon Musk ise hedeflerini büyütüyor. 2018’de 500 bin adet otomobil üretebileceklerini söyleyen Musk, yüksek teknolojinin kalıpları nasıl kırabileceğinin en büyük örneklerinden biri.

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