‹ Önceki Haber Yabancı şirket Türkiye'den çıkıyor Yabancı şirket Türkiye'den çıkıyor Sonraki Haber › Sterlin 'Brexit' endişeleriyle geriledi Sterlin 'Brexit' endişeleriyle geriledi

Ford'un CEO'su işten çıkarılıyor

22.05.2017 - 11:51

ABD’nin ikinci büyük araç üreticisi Ford Motor’un 3 yıldır CEO’su olan Mark Fields, üst yönetimde büyük bir gözden geçirmenin parçası olarak işten çıkarılıyor. Fields’in görevine son verilmesinin sebebi olarak son 3 yıldır elde edilen düşük kârlılık, hisselerin yüzde 40 düşmesi ve Tesla’nın altına inen marka değeri gösteriliyor.

2014’te emekli olan Alan Mullally sonrasında CEO olan Fields Fields’ın göreve geldiği 2014’ten bu yana Ford hisseleri yaklaşık yüzde 40 değer kaybetmişti. Ford’da Fields’in yerine ise şirketin sürücüsüz otomobil çalışmalarının başındaki isim olan Jim Hackett getiriliyor. CEO’luğa sürücüsüz otomobiller ekibinin başındaki ismin getirilmesi, Ford’un önümüzdeki dönemdeki odak noktası hakkında somut bir işaret veriyor.

ELEKTRİKTE ÇOK GERİ

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

2017’de otomobil satışlarında yüzde 25’lik düşüş yaşayan Ford, 1400 çalışanıyla yollarını ayırmıştı. Bu sayıya yenilerin de eklenebileceği belirtilmişti. Ford’un hissedarlarını harekete geçiren tek faktörün satışlardaki düşüş olmadığı belirtiliyor. Şirketin pazar payındaki, kazancındaki ve hisse fiyatındaki gerileme de Fields’ın sonunu hazırlayan faktörler arasında değerlendiriliyor.

Fields’ın göreve geldiği günden bu yana Ford hisselerindeki değer kaybı yüzde 40’ı buldu. Şirketin günümüzde otomotiv sektörü için hayati önem taşıyan teknolojik gelişim alanlarında da rakiplerinin gerisinde kalması da, kan değişikliği ihtiyacını doğuran nedenler içinde gösterilebilir. Örneğin, Ford’un önünde uzun menzilli elektrikli aracını piyasaya sürmesi için hâlâ üç yıl bulunuyor. GM ise ABD pazarında uzun süredir Chevrolet Bolt ile elektrikli otomobil seçeneği sunuyor. Buna ek olarak, Ford sürücüsüz otomobil teknolojisi konusunda da rakiplerini arkadan takip ediyor. Şirket, bu alana odaklanan mobilite birimini geçtiğimiz yıl faaliyete geçirmişti.

ELON MUSK FAKTÖRÜ

Fields’in kovulmasının diğer önemli bir sebebi ise Tesla’nın kurucusu olan Silikon Vadisi’nin çılgın mucidi olan Elon Musk.  Çünkü son dönemde elektrikli ve sürücüsüz otomobil konusunda önemli aşama kaydeden Tesla’nın toplam değeri 47.8 milyar dolara ulaşırken, Ford’un değeri ise 45.1 milyar dolar seviyesinde kaldı. Ancak işin asıl ilginç kısmı iki şirketin geçtiğimiz yıl boyunca teslim ettiği otomobil sayılarını kıyaslayınca ortaya çıkıyor. Herkes, 2016’da 80 bin adetten az otomobil satan Tesla’nın nasıl olup da aynı yıl 6.7 milyon araç satan Ford’u geride bıraktığını konuşuyor.

100 yıldır otomobil üreten Ford’un sadece 13 yıl önce kurulan ve toplamda 4 modeli olan bir şirketin gerisinde kalması analistlerin de ezberlerini bozmuş durumda. Elon Musk ise hedeflerini büyütüyor. 2018’de 500 bin adet otomobil üretebileceklerini söyleyen Musk, yüksek teknolojinin kalıpları nasıl kırabileceğinin en büyük örneklerinden biri.


Etiketler

‹ Önceki Haber Yabancı şirket Türkiye'den çıkıyor Yabancı şirket Türkiye'den çıkıyor Sonraki Haber › Sterlin 'Brexit' endişeleriyle geriledi Sterlin 'Brexit' endişeleriyle geriledi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
96.400 Değişim: 1,32% Hacim : 5.001 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 95.855 22.05.2017 Yüksek 96.469
Açılış: 95.855
3,5669 Değişim: -0,24%
Düşük 3,5496 22.05.2017 Yüksek 3,5963
Açılış: 3,5753
4,0070 Değişim: -0,01%
Düşük 3,9807 22.05.2017 Yüksek 4,0446
Açılış: 4,00735
144,47 Değişim: -0,04%
Düşük 143,45 22.05.2017 Yüksek 145,22
Açılış: 144,53
1,1231 Değişim: 0,22%
Düşük 1,1162 22.05.2017 Yüksek 1,1264
Açılış: 1,1206
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.