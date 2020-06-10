Ford ve Volkswagen ittifak kapsamını genişletti | Ekonomi Haberleri

Ford ve Volkswagen ortak üretim ittifakının kapsamını genişletti.

Ford Motor Company, Volkswagen ile kurduğu araç üretim ittifakının kapsamının 8 milyon olarak genişletildiğini açıkladı. Ford'un açıklamasına göre anlaşma üç araç modelini kapsıyor. Buna göre Ford, Volkswagen'in modüler elektrikli platformunu kullanarak 2023 yılına kadar Avrupa ülkeleri için yeni bir elektrikli araç geliştirecek.

Anlaşma kapsamında Ford orta seviye bir hafif ticari araç geliştirecek ve üretecek. Araç Volkswagen tarafından da satılacak.

Ford'un hafif ve ağır ticari araçları Ford Otosan fabrikasında üretiliyor.

Ford, Volkswagen ticari araç birimi tarafından geliştirilecek ve üretilecek bir şehir vanı için 2022 yılından itibaren işbirliği yapacak.

Ayrıca iki şirket ileri bir tarihte Ford tarafından geliştirilecek 1 ton sınıfında bir kargo vanı, Ford Ranger platformunu kullanarak orta seviye bir hafif ticari araç için de işbirliği yapacak.

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