Ford Otosan'ın kârı yüzde 34.5 arttı

Ford Otosan'ın ikinci çeyrek net kârı yüzde 34.5 artışla 486.3 milyon TL oldu.

Ford Otosan'ın ikinci çeyrek net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34.5 artışla 486.3 milyon lira oldu. Şirketin dün akşam KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre ikinci çeyrek hasılatı ise yüzde 31 artışla 8.2 milyar lira olarak gerçekleşti.

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