Ford Otosan yatırım kredisi için EBDR ile görüşüyor

Ford Otosan, EBRD ile 150 milyon euro yatırım kredisi sağlanması için görüşmeler yürütüyor.

Ford Otosan ( FROTO ) gerçekleştirilecek yatırım projelerinin finansmanına yönelik, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile toplam 150 milyon Avro tutarında yatırım kredisi sağlanması için görüşmeler yaptığını duyurdu.

Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde, söz konusu tutarın tamamının doğrudan EBRD tarafından fonlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

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