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BES'te fon büyüklüğü 73.5 milyar TL'ye ulaştı

10.11.2017 - 11:28

BES'te Ekim itibarıyla katılımcı sayısı 6.84 milyona fon büyüklüğü 73.5 milyar TL'ye ulaştı.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) Ekim ayı itibarıyla katılımcı sayısının 6.84 milyona, fon büyüklüğünün ise 73.5 milyar TL'ye ulaştığını söyledi. Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın bütçe görüşmelerinde yaptığı sunumda, yurt içi tasarruf oranının 2019-2015 yılları arasında yüzde 23 olarak gerçekleştiğini; 2016'da ise yüzde 24.5'e yükseldiğini belirtti.

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Elvan yurt içi tasarrufların 2017 yılında yüzde 25'e ulaşmasının öngörüldüğünü ifade ederek, bu artışın en önemli bileşenlerinden olan BES hakkında şöyle dedi: "BES kapsamında Ekim ayı itibarıyla toplam katılımcı sayısı 6.84 milyon kişi olarak gerçekleşmiş, toplam fon büyüklüğü ise 9.6 milyar TL'lik devlet katkısı da dahil 73.5 milyar TL'ye ulaşmıştır."

Otomatik katılım hakkında da bilgi veren Elvan, bu uygulama ile sisteme yaklaşık 3.3 milyon kişinin katıldığını ve fon büyüklüğünün 1.3 milyar TL'ye ulaştığını belirtti.


Etiketler

  • bütçe görüşmeleri
  • yurtiçi tasarrufları
  • fon büyüklüğü
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