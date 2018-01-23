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Fitch'ten 'Yunanistan' uyarısı

23.01.2018 - 14:49

Fitch, "Yunan bankaları zayıf varlık kaliteleri, yüksek sermaye yükü gibi nedenlerle ülke faaliyet ortamındaki herhangi bir bozulma karşısında oldukça kırılgan olmayı sürdürüyor" uyarısında bulundu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Yunan bankalarının hala zorluklarla karşı karşıya olduğunu duyurdu. Fitch'ten yapılan açıklamada, Yunan bankalarının hala zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

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"Yunan bankaları zayıf varlık kaliteleri, yüksek sermaye yükü gibi nedenlerle ülke faaliyet ortamındaki herhangi bir bozulma karşısında oldukça kırılgan olmayı sürdürüyor. Yılın geri kalanında Yunan bankaları muhtemelen Avrupa Merkez Bankası’nın acil likidite desteğine görünür şekilde bağlı kalacak. Yunanistan'da devam eden sermaye kontrolleri nedeniyle yakın vadede Yunan bankalarının kredi notlarının RD (sınırlı temerrüt) seviyesinde kalması muhtemel."

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