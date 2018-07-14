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Fitch'ten Türkiye açıklaması

14.07.2018 - 11:59
Fitch'ten Türkiye açıklaması

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB+'dan BB'ye düşürdü, görünümü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB+'dan BB'ye düşürdü, görünümü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Açıklamada, enflasyondaki sıçrama ve cari açıktaki artış nedeniyle makro ekonomik istikrar üzerindeki aşağı yönlü risklerin kuvvetlendiği ifade edildi.

Ayrıca, Türkiye ekonomisinin büyük ve çeşitli olduğunun altı çizilirken, özel sektörün canlı olduğu vurgulandı.

Fitch'in bir sonraki değerlendirmesini 14 Aralık'ta yapması bekleniyor.

DOLAR YATAY SEYRETTİ

Karar sonrası dolar/TL'de bir değişim gözlenmedi. Kur, saat 23:30 itibariyle 4.8650 seviyesinde yer aldı. Euro/TL ise 5.68 seviyesini korudu.


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