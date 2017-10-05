Fitch'ten 'Türk Bankaları' açıklaması

Fitch; Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Ziraat Katılım'ın kredi notlarını BB+ olarak teyit etti.

Fitch Ratings, Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notlarını 'durağan' görünüm ile BB+ olarak teyit etti. Kamunun kontrolündeki bu 3 bankanın sistemsel açıdan önemli olduklarını belirten Fitch, 3 bankanın toplam bankacılık sektörü varlıklarının yaklaşık yüzde 30'unu kontrol ettiklerini ifade etti.

##$HABER_1441111$##

Fitch ayrıca Ziraat Katılım'ın kredi notunu da Ziraat Bankası'nın notuna paralel olarak BB+ olarak yineledi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler