‹ Önceki Haber İşte dolar fiyatlarında son durum! İşte dolar fiyatlarında son durum! Sonraki Haber › Türk Traktör'ün ihracatı sert yükseldi Türk Traktör'ün ihracatı sert yükseldi

Fitch'ten 'Türk Bankaları' açıklaması

05.10.2017 - 09:37

Fitch; Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Ziraat Katılım'ın kredi notlarını BB+ olarak teyit etti.

Fitch Ratings, Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notlarını 'durağan' görünüm ile BB+ olarak teyit etti. Kamunun kontrolündeki bu 3 bankanın sistemsel açıdan önemli olduklarını belirten Fitch, 3 bankanın toplam bankacılık sektörü varlıklarının yaklaşık yüzde 30'unu kontrol ettiklerini ifade etti.

##$HABER_1441111$##

Fitch ayrıca Ziraat Katılım'ın kredi notunu da Ziraat Bankası'nın notuna paralel olarak BB+ olarak yineledi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

  • Fitch Ratings
  • banka
  • para
  • kredi notları
‹ Önceki Haber İşte dolar fiyatlarında son durum! İşte dolar fiyatlarında son durum! Sonraki Haber › Türk Traktör'ün ihracatı sert yükseldi Türk Traktör'ün ihracatı sert yükseldi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
104.390 Değişim: -0,15% Hacim : 2.594 Mio.TL Son veri saati : 15:17
Düşük 104.204 05.10.2017 Yüksek 105.048
Açılış: 104.796
3,5705 Değişim: -0,04%
Düşük 3,5666 05.10.2017 Yüksek 3,5801
Açılış: 3,5718
4,1957 Değişim: -0,15%
Düşük 4,1932 05.10.2017 Yüksek 4,2140
Açılış: 4,202
146,51 Değişim: 0,07%
Düşük 146,30 05.10.2017 Yüksek 146,91
Açılış: 146,41
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.