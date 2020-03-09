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Fitch'ten 'petrol fiyatları' uyarısı

09.03.2020 - 16:26
Fitch'ten 'petrol fiyatları' uyarısı | Ekonomi Haberleri

Fitch, petrol fiyatlarındaki sert düşüşün Körfez'deki ülkelerin maliyesi üzerinde baskı yaratacağı uyarısında bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Orta Doğu ve Afrika ülkeleri kredi notları üst düzey analisti Jan Friedrich, ham petrol fiyatlarındaki 10 dolarlık düşüşün, ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, Körfez'deki mali gelirleri GSYH'nın yüzde 2-4 oranında düşürdüğüne işaret ederek, "Petrol fiyatlarındaki çöküş Körfez mali rakamlarında açıkça görülecek" dedi.

Brent petrol bugün sert düşüşle varil başına 35 dolara kadar gerilerken; tüm Körfez ülkeleri için başabaş fiyatlar -bir ülkenin bütçesini dengelemek için gerekli olan fiyatlar- bu seviyenin çok üzerinde bulunuyor.

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Friedrich, "Bahreyn, Umman ve Suudi Arabistan için varil başına 80 doların üzerinde. Ancak, en azından daha yüksek kredi notuna sahip ülkeler, özellikle Kuveyt, Katar ve Abu Dabi, çoğunlukla varlık fonları şeklinde geniş tamponlara sahip" dedi.


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