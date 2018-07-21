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Fitch'ten petrol analizi

21.07.2018 - 21:57
Fitch'ten petrol analizi

Fitch Ratings: "Son dönemde petrol fiyatlarında görülen toparlanma ve 2016-2017 yıllarında sektördeki maliyet düşürücü önlemler sayesinde petrol endüstrisindeki yüksek getirili arama-üretim faaliyetleri canlılık kazandı" açıklamasında bulundu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten, yüksek petrol fiyatlarının endüstride arama-üretime faaliyetlerine canlılık getirdiği değerlendirmesi yapıldı.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, son dönemde petrol fiyatlarında görülen toparlanma ve 2016-2017 yıllarında sektördeki maliyet düşürücü önlemler sayesinde petrol endüstrisindeki yüksek getirili arama-üretim faaliyetlerinin canlılık kazandığı belirtildi.

Artan petrol fiyatları sayesinde yüksek üretim maliyetine sahip şirketlerin bile daha sağlıklı bir görünüm kazandığının vurgulanan açıklamada, bu firmaların nakit akışlarını pozitife çevirdiği kaydedildi.

Açıklamada, uzun dönemde petrol fiyatlarının düşmesi durumunda ise sağlıklı likidite, düşük maliyet ve finansal riskten korunma disiplini gibi faktörlerin sektörde kredi unsurları bakımından önem taşıyacağına dikkat çekildi.

Petrol fiyatlarının sert düşüş gösterdiği 2014-2016 döneminde sektör için en önemli dersin likidite tamponlarının eksikliği olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, petrol fiyatlarının düşmesinin ve işletmeyle ilgili sorunların önceden tahmin edilmesinin zor olduğu bildirildi.


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