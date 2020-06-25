Fitch'ten Kanada'ya not şoku | Ekonomi Haberleri

Fitch, Kanada'nın en üst düzey olan AAA kredi notunu salgın harcamaları nedeniyle düşürdü.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, dünyanın en üst düzey AAA kredi notuna sahip az ülkesinden biri olan Kanada'nın kredi notunu koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele için harcanan milyarlarca dolar nedeniyle AA+'ya düşürdü.

Fitch Kanada'nın kredi notunu 2004 yılında AAA'ya çıkardıktan sonra ilk kez düşürdü.

Kanada üç büyük kredi değerlendirme kuruluşundan da AAA alan yalnızca birkaç ülkeden biri konumundaydı.

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