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Fitch'ten İtalya'ya kötü haber

29.04.2020 - 09:11
Fitch'ten İtalya'ya kötü haber | Ekonomi Haberleri

Fitch, İtalya'nın kredi notunun "BBB" seviyesinden "BBB-" seviyesine düşürüldüğünü ve görünümünün "durağan" olduğunu bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, İtalya'nın kredi notundaki düşüşün küresel salgınının ülke ekonomisi ve mali durumu üzerindeki etkiyi yansıttığı ifade edildi.

Açıklamada, İtalya'nın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "BBB" seviyesinden "BBB-" seviyesine indirildiği, görünümünün ise "durağan" olarak belirlendiği kaydedildi.

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İtalya ekonomisinin bu yıl yüzde 8 daralacağının tahmin edildiği açıklamada, Kovid-19 salgınının bu yılın ikinci yarısında kontrol altına alınması halinde 2021'de nispeten güçlü bir ekonomik toparlanmanın yaşanabileceği aktarıldı.

Açıklamada, salgında ikinci bir dalga olması ve tecrit önlemlerinin yeniden başlaması durumunda, ekonominin bu yıl ve gelecek yıl daha çok zayıflayacağı belirtildi.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) varlık alımlarının İtalya'nın Kovid-19 salgınına karşı aldığı mali önlemleri kolaylaştıracağına dikkati çekilen açıklamada, bunun aynı zamanda borçlanma maliyetlerini kısa vadede düşük seviyelerde tutarak risklerin yeniden finansmanını hafifleteceği bildirildi.


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