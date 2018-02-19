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Fitch Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti

19.02.2018 - 08:44

Fitch, Yunanistan'ın kredi notunu 'B-'den 'B' seviyesine yükseltti. Geçen ay da S&P ülkenin notunu 'B'ye çıkarmıştı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin ardından Fitch de Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti. Fitch'ten yapılan açıklamaya göre, ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu 'B-'den 'B'ye çıkarıldı.

Fitch, genel kamu borcunun sürdürülebilirliğinin artacağını, ülkede siyasi risklerin azaldığını düşünüyor. Yunanistan'ın 2006'dan bu yana ilk kez 3 çeyrek üst üste büyüme gösterdiği hatırlatılan açıklamada, bu yıl büyümenin yüzde 2,1, gelecek yıl yüzde 2,6 olacağı tahmin edildi.

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Yunanistan, 2017 yılı 3.çeyrek rakamlarına göre yıllık yüzde 1,3 büyüdü. Geçtiğimiz ay S&P, Yunanistan'ın yabancı ve yerli para cinsinden uzun dönem kredi notunun "B-" seviyesinden "B" seviyesine yükseltmişti.

Ülkenin kredi notunun görünümü ise 'pozitif' olarak devam ediyor.


Etiketler

  • Fitch
  • kredi notu
  • S&P
  • yerel para
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