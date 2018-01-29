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Fitch Türkiye'deki yabancı bankaları değerlendirdi

29.01.2018 - 10:13

Fitch Ratings, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sahipli kredi notlarını teyit etti.

 

Kredi derecelendirme kuruluşu, Alternatifbank, BankPozitif, Turkland Bank, Burgan Bank, Odea Bank ve ICBC Türkiye'nin uzun vadeli notlarını teyit eden Fitch, Turkland Bank'ın görünümünü 'negatif', diğer 5 bankanın görünümlerini ise 'durağan' olarak yineledi.

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Fitch ayrıca, Turkland Bank'ın Yaşayabilirlik notunu (VR) 'b+'dan 'b' seviyesine indirdi. Diğer tüm bankaları Yaşayabilirlik notları ise teyit edildi.

Alternatifbank, Burgan Bank ve ICBC Türkiye'nin ana hissedarları açısından stratejik açıdan önemli bağlı ortaklıklar olarak görüldüklerini değerlendiren Fitch, bir ihtiyaç ortaya çıkması halinde ana hissedarların bu bankalara destek sağlamalarının yüksek bir olasılık olduğuna inandıklarını belirtti.


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