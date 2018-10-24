Fitch Türk bankalarının kredi notunu teyit etti | Ekonomi Haberleri

Fitch, beş küçük ve orta ölçekli Türk bankasının kredi notunu teyit etti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Alternatifbank, BankPozitif, ICBC Turkey Bank, Burgan Bank ve Turkland Bank'ın kredi notlarını teyit etti.

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Fitch tarafından dün akşam yayımlanan değerlendirmede bankaların kredi notu görünümünün, Turkland Bank hariç "negatif", Turkland Bank'ın görünümünün ise "durağan" olduğu belirtildi.

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