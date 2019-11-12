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Fitch, Türk bankalarının görünümünü yükseltti

12.11.2019 - 16:29 | Son Güncelleme :
Fitch, Türk bankalarının görünümünü yükseltti | Ekonomi Haberleri

Fitch'ten yapılan açıklamada 20 Türk bankasının görünümlerinin durağana yükseltildiği bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, 1 Kasım’da Türkiye'nin kredi notunun "BB-" olarak teyit ederek görünümünün "negatif"ten "durağan"a revize edildiği hatırlatıldı ve bununla uyumlu şekilde 20 Türk bankasının da görünümlerinin durağana yükseltildiği bildirildi.

Açıklamada bankların finansal iştiraklerinin görünümlerinin de durağana çevrildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Akbank ve Türkiye İş Bankası’nın yerel para birimi cinsinden (LTLC  IDR) uzun vadeli IRD görünümünün negatiften durağana çevrildiğine vurgu yapıldı.

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Görünüm değişikliğinin ülkenin bankaları destekleme becerisine ilişkin risklerin azalışını yansıttığı belirtilen değerlendirmede, Türkiye’nin dış finansmanında sert bozulma ihtimalinin yakın vadede daha düşük olduğu da hatırlatıldı.

Fitch Ratings’in açıklamasında bu yüzden hükümetin bankalara müdahale etme olasılığının da azaldığı belirtildi.

Fitch Ratings’in bankaların faaliyet ortamlarına, varlık kalitelerine, sermaye pozisyonlarına, döviz likiditelerine ilişkin gelişmeleri gözlemlemeye devan edeceği de vurgulandı.

Açıklamada, “Artan piyasa istikrarı bankaların kredi profilleri üzerindeki aşağı yönlü riskleri azaltabilir.” ifadesine yer verildi ve sermaye ve likidite tamponlarının dikkate değer piyasa gerilimini absorbe edebilir seviyede olduğuna dikkat çekildi.


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