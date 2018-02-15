Fitch, SOCAR'ın kredi notunu teyit etti

Fitch, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi'nin (SOCAR) kredi notunu "BB+" olarak teyit ederek, negatif izlemeden çıkardı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, SOCAR'ın görünümünün ise durağan olduğu bildirildi.

Açıklamada, düşük petrol fiyatları, yüksek sermaye giderleri ve ticaret hacmindeki genişlemenin, negatif serbest nakit akışına sebep olduğu belirtilerek, büyük boru hattı ve STAR rafinerisi projelerinin 2018'de tamamlanmasıyla geçen yıl 4,3 milyar Azerbaycan manatı olan şirketin sermaye giderlerinin, 2019-2020 döneminde 2 milyar Azerbaycan manatına inmesinin beklendiği kaydedildi.

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Sermaye giderlerinde beklenen düşüşün, şirketin "BB+"olan kredi notunun teyit edilerek negatif izlemeden çıkarılmasında etkili olduğu belirtildi.

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