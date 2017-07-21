"Fitch överken dövecek"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli, Fitch'in raporunun överken döver cinsten bir rapor olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli Fitch beklentisini anlattı. Sosyal medya yoluyla yaptığı değerlendirmede Gedikli, "Fitch'in 15 Temmuz'dan sonra yaptığı değerlemeyi düşünecek olursak bugün açıklayacağı rapor da çok farklı olmayacak. Överken döver cinsten raporlarından biri olacak. iç işlerine ve terörle mücadeleye müdahele eden ve şeffaf kriterlerle yapılmayan değerlemelerden Türkiye ekonomisi etkilenmiyor,en büyük stres testini 15 Temmuz'dan sonra atlattı" değerlendirmesini yaptı.

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