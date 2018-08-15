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Fitch, Malezya'nın kredi notunu teyit etti

15.08.2018 - 09:32
Fitch, Malezya'nın kredi notunu teyit etti

Malezya'nın kredi notunun "A-" seviyesinde teyit edildiği, görünümünün "durağan" olduğu bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Malezya'nın kredi notunun yabancı para cinsinden uzun dönem kredi notunun "A-" seviyesinde teyit edildiği ve görünümünün "durağan" olduğu bildirildi. 

Açıklamada, Malezya'nın kredi notunun güçlü ekonomik büyümeyle desteklendiği vurgulanırken, ülkede kamu ve özel sektörün borcunun arttığına dikkat çekildi.

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AA'da yer alan habere göre; yapısal zayıflıkların kısıtlanması ve kamu borcunun düşürülmesi durumunda Malezya'nın kredi notunun olumlu etkileneceğine yer verilen açıklamada, finansal sistemde istikrarsızlık yaşanması veya hane halkı borcunun artması durumlarında ise ülkenin kredi notunun olumsuz etkileneceği uyarısında bulunuldu. 

Malezya ekonomisinin geçen sene yüzde 5,9 oranında büyüme gösterdiği bilgisine yer verilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu sene yüzde 5,2, gelecek yıl yüzde 4,8 ve 2020'de yüzde 4,6 oranlarında büyüme göstermesinin beklendiği kaydedildi. 


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