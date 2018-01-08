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Fitch: Krizden bu yana en iyi seviyede

08.01.2018 - 13:58

Fitch, ülke kredi notları görünümlerinin finansal krizden bu yana görülen en iyi seviyelerde olduğunu bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, global olarak ülke kredi notları için yukarı yönlü revizyonlar ile aşağı yönlü revizyonlar arasındaki farkın, bu yıl ve gelecek yıl finansal krizden bu yana görülen en yüksek seviyede olmasının beklendiğini bildirdi.

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Ancak Fitch, aşırı destekleyici para politikalarının sona erdirilmeye başlanması ve artan faiz oranlarının fonlama maliyetleri üzerindeki etkisinin hissedilmesiyle birlikte kredi kalitesinin zayıflamaya başlayabileceği uyarısında bulundu.

Fitch, "Parasal genişlemenin sona ermesi, büyük olasılıkla birçok ülkede kamu borcunu yükselterek kredi notları üzerinde baskı yaratabilir" görüşünü dile getirdi.

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  • kredi notu
  • para politikaları
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