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Fitch, İngiltere'nin kredi notunu korudu

06.05.2017 - 21:46

Fitch Ratings, "İngiltere'nin yerli ve yabancı para cinsinden kredi notu 'AA' seviyesinde korundu, görünümü negatif" açıklamasını yaptı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin kredi notu ve görünümünü açıkladı. Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, İngiltere'nin yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "AA" seviyesinde korunduğu, görünümünün de "negatif" olduğu bildirildi.

İngiltere'nin yüksek gelir ve çeşitliliğe sahip gelişmiş ekonomisine işaret edilen açıklamada, ülkede kamu sektöründeki borçlanmanın yüksek olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma sürecinin Nisan 2019'da tamamlanacağı tahminine yer verilerek, bu tarihten önce İngiltere'yle AB'nin gelecekteki ticaret ilişkileri bakımından anlaşmaya varması gerektiği vurgulandı.

Anlaşmanın farklı sonuçlar doğurabileceği belirtilerek, İngiltere'nin AB'nin ortak pazarına erişiminin devam edebileceği veya sadece Dünya Ticaret Örgütü koşulları çerçevesinde bu ülke ile AB arasındaki ekonomik ilişkilerin sürebileceği kaydedildi.

Söz konusu farklı sonuçların, İngiltere'nin orta ve uzun vadede büyüme oranı ve ticaret serbestliği üzerinde belirsizlik oluşturduğu ifade edildi.

Ülkenin "negatif" görünümüyle ilgili olarak da İngiltere'nin AB'den ayrılma (Brexit) kararının ülke üzerindeki belirsizliği artırdığı yorumunda bulunuldu.

Açıklamada, Haziran 2016'da alınan Brexit kararına rağmen ülke ekonomisinin dirençli kaldığına işaret edilerek, özel tüketim sayesinde büyümenin desteklendiği ve geçen yıl ekonominin yüzde 1,8 genişlediği belirtildi.

İngiltere ekonomisinin bu sene yüzde 1,5, gelecek yıl da yüzde 1,3 büyümesinin öngörüldüğünü aktarıldı.

Ayrıca Fitch Ratings, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) kredi notunun "AA" seviyesinde korunduğunu, görünümünün de "negatif" olduğunu duyurdu.


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