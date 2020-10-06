‹ Önceki Haber Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Sonraki Haber › EBRD'nin Türkiye yatırımı 1.5 milyar Euro'yu bulabilir EBRD'nin Türkiye yatırımı 1.5 milyar Euro'yu bulabilir

Fitch Ermenistan'ın kredi notunu düşürdü

06.10.2020 - 12:29
Fitch Ermenistan'ın kredi notunu düşürdü | Ekonomi Haberleri

Fitch Ratings, Ermenistan’ın kredi notunun düşürüldüğünü bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Ermenistan’ın “BB-“ olan döviz cinsinden uzun vadeli kredi notunun “B ” seviyesine düşürüldüğü, not görünümünün ise “durağan” seviyesinde tutulduğu belirtildi.

Ermenistan’da bu yılın ilk yarısında ekonomik daralmanın tahmin edilenden daha sert olduğu ifade edilen açıklamada, bunun da kamu borcunun artmasına yol açtığı kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin kamu borcunun önümüzdeki dönemde de tahminlerin üzerinde artacağı belirtilerek, “(Ermenistan’da) Borç seviyesinin orta vadede net bir şekilde azaltılacağına ilişkin güvenimiz artık kalmamıştır.” ifadesine yer verildi.

##$HABER_1464689$##

Fitch Ratings açıklamasında Ermenistan’ın kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranın ise bu yıl sonunda 63,9 seviyesine ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Dağlık Karabağ’a ilişkin gerilimin artarak devam etmesi halinde, gelişmelerin ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyeceği kaydedilen açıklamada, “B” kredi notu ile değerlendirilen ülkelerin bu yıl ortalama yüzde 4,8 daralmasının beklendiği, fakat Ermenistan’ın bu ortalamayı aşarak yüzde 6,2 ile daha sert bir daralma kaydetmesinin öngörüldüğü belirtildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.154 Değişim: 0,00% Hacim : 20.686 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.154 06.10.2020 Yüksek 1.170
Açılış: 1.165
7,7921 Değişim: -0,07%
Düşük 7,7815 07.10.2020 Yüksek 7,8062
Açılış: 7,7978
9,1440 Değişim: -0,09%
Düşük 9,1278 07.10.2020 Yüksek 9,1676
Açılış: 9,1521
471,85 Değişim: 0,22%
Düşük 469,47 07.10.2020 Yüksek 472,53
Açılış: 470,81
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.