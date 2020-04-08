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Fitch Arjantin'in kredi notunu yükseltti

08.04.2020 - 11:06
Fitch Arjantin'in kredi notunu yükseltti | Ekonomi Haberleri

Fitch, Arjantin'in "RD" sınırlı temerrüt seviyesinde bulunan uzun vadeli kredi notunu "CC"ye yükseltti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Arjantin'in kredi notunun yükseltilmesinde, ülkede yabancı para cinsinden borçlanma aracı ihracı ödemelerine dair çıkarılan yürütme kararının etkili olduğu ifade edildi.

"CC" kredi notunun, yabancı tahvil sahipleri ile sıkıntılı borç ödemesinin yürütülmesi ya da ödemelerin kaçırılması gibi bir başka temerrüt ihtimalinin yüksek olduğunu gösterdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arjantin hükümeti, uzun vadeli BONAR ve kısa vadeli LETES dahil olmak üzere, yerel kanunlar uyarınca çıkarılan dolar cinsinden borçlanma araçlarına yapılan ödemeleri erteleme kararı aldı. Kararnamede, bu ödemelerin 31 Aralık 2020'ye kadar ötelendiği belirtilmesine rağmen, borç sürdürülebilirliğinin sağlanması için daha geniş çaba sarf edilmesi yönünde ilerleme kaydedilmesiyle bunların daha erken bir tarihte ödenebileceğine işaret ediliyor."

Açıklamada, finansman kısıtlamalarını azaltan ve hükümetin borç hizmeti yükümlülüklerini sürekli olarak yerine getirmesini sağlayan gelişmeler yaşanması durumunda, Arjantin'in kredi notunun yükseltilebileceği aktarılarak, "Bununla birlikte, eksik borç ödemesi veya ticari borç yükümlülüklerinde olması muhtemel temerrüt belirtileri halinde ülkenin notu düşürülebilir." uyarısında bulunuldu.


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